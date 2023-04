En medio de la escalada del dólar blue, el Banco Central define lo que hará con las tasas

El Directorio del Banco Central se reúne este jueves para definir si sube o no la tasa de interés. Más allá de las especulaciones que surgieron tras el duro dato de inflación de marzo (que marcó un 7,7%), lo cierto es que las cartas están echadas y es un 50%-50%.

Lo cierto es que la escalada de dólar blue y de los dólares financieros cambió el panorama en medio de un contexto de escasas reservas, con un dólar agro que arranca con tropiezos y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para flexibilizar metas. Las dudas sobre si es conveniente subirla o no para frenar la demanda de divisas invade al mercado también. Mientras que algunos aseguran que podría haber una suba moderada al 80%, otros afirman que no sería conveniente ya que podría no tener grandes efectos en la fuerte demanda de dólares.