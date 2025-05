Ethereum voló: ¿se despierta?

Una suba del 20% en un solo día no se ve todos los días. Y menos cuando venís sin protagonismo. Eso fue lo que pasó con Ethereum esta semana. ¿Qué significa esta reacción?

Ethereum sorprendió con una suba explosiva esta semana, y no fue por un solo motivo. El principal disparador fue la actualización Pectra, que introdujo mejoras clave en la red como mayor escalabilidad, nuevas funciones de billetera y cambios en el staking. Eso reactivó el entusiasmo entre inversores, en un activo que venía muy rezagado. A eso se sumó un aumento fuerte de posiciones largas y una ola de liquidaciones de shorts, lo que amplificó el movimiento.

image.png

Este gráfico muestra cómo se viene comportando Ethereum en relación a Bitcoin (ETH/BTC). Es decir, si sube la línea, Ethereum rinde mejor que Bitcoin, y si baja, rinde peor. Como se puede ver, Ethereum venía muy rezagada frente al Bitcoin:

Abajo del gráfico se ve cuánto cambió esa relación en un solo día, y lo que marca el círculo verde es clave: Ethereum tuvo su mejor día frente a Bitcoin desde 2021, con una suba del 14,5%. Fue un movimiento histórico que podría marcar un punto de inflexión después de una larga caída.

Un párrafo para hablar de Bitcoin, porque también hay algo interesante ahí. En las últimas semanas y meses, el comportamiento de BTC fue bastante particular. Cayó menos que el mercado americano, algo que no pasaba antes.

Bitcoin siempre había tenido una correlación alta con Wall Street. Pero ahora se empezó a despegar. Y cuando el mercado se recuperó, Bitcoin se recuperó aún más. Esa pérdida de correlación es algo para seguir de cerca. Si Bitcoin empieza a comportarse como un activo refugio, estamos ante un cambio de paradigma.

Además, cuando uno lo compara con la liquidez mundial, también hay una relación interesante: cuando la liquidez sube, Bitcoin suele responder con subas muy fuertes. La lectura simple es esta: si los bancos centrales vuelven a inyectar dinero, si hay estímulos o simplemente una mejora en las condiciones financieras, eso es combustible para cripto. Y lo estamos empezando a ver.

Entonces, ¿qué puede pasar con Ethereum?

Lo primero: no es un activo para cardíacos. Ethereum es un activo de mucho riesgo. Subió 20% en un día, sí, pero también puede caer con la misma violencia. Pero eso no significa que no tenga potencial.

Si el mercado mantiene un poco de apetito por riesgo, Ethereum tiene mucho espacio para recuperar. Sigue muy rezagada. Y cuando eso pasa, cualquier chispa puede encender la mecha, como ya lo vimos esta semana.

Ahora bien, ¿hay fundamentos para que siga recuperando? Algunos sí, otros todavía no. El ecosistema Ethereum sigue siendo el más importante del mundo cripto en términos de infraestructura, contratos inteligentes y desarrollo de aplicaciones. Pero también tiene desafíos: costos de red, competencia feroz, dudas regulatorias.

¿Es un cambio real o un mero rebote? Nadie lo sabe todavía. Es probable que si el mercado acompaña, Ethereum pueda tener semanas muy interesantes.

Para terminar, te quiero invitar a descargar gratis esta sugerencia. Allí encontrarás 7 ideas concretas con alternativas realmente sorprendentes, que presentan una gran relación riesgo-retorno. Lo podés descargar en este link: https://clubdeinversores.com/pdf-7-ideas-de-inversion-para-2025/

Nota: El material contenido en esta nota NO debe interpretarse bajo ningún punto de vista como consejo de inversión o recomendación de compra o venta de un activo en particular. Este contenido tiene fines únicamente educativos y representa únicamente una opinión del autor. En todos los casos es recomendable asesorarse con un profesional antes de invertir.