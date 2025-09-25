El Banco Central Europeo confirmó que el euro digital llegará en 2029

El BCE confirmó que apunta a 2029 para el lanzamiento del euro digital, mientras nueve bancos europeos avanzan con una stablecoin en euros regulada por MiCA que debutará en 2026. Ambas iniciativas buscan fortalecer la soberanía financiera de Europa, estandarizar los pagos digitales y reducir la dependencia de stablecoins en dólares.

El Banco Central Europeo (BCE) estableció como objetivo el año 2029 para la posible emisión del euro digital , según confirmó Piero Cipollone, miembro del Consejo Ejecutivo. La iniciativa busca ofrecer una versión electrónica euro, con el objetivo de facilitar las transacciones cotidianas en la eurozona.

Cipollone comentó que el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea podrían tener listas sus respectivas posiciones en mayo de 2026, tras lo cual empezarán a trabajar conjuntamente en la legislación.

Desde finales de 2023, el BCE inició una fase de preparación que combina desarrollo tecnológico con la implementación de marcos legales en toda la Unión Europea, para garantizar el cumplimiento de normas de privacidad y prevención del lavado de dinero.

Una vez aprobado el marco normativo necesario, el Banco Central Europeo precisará entre dos y tres años para desarrollar y lanzar efectivamente el Euro digital.

Confirman lanzamiento de la stablecoin regulada por por MiCA

Nueve de los principales bancos europeos, entre ellos CaixaBank e ING, anunciaron una iniciativa conjunta para desarrollar una stablecoin denominada en euros, que operará bajo el marco regulatorio MiCA de la Unión Europea.

La criptomoneda estable será emitida por primera vez en la segunda mitad de 2026 y busca convertirse en un estándar de pagos confiable dentro del ecosistema digital europeo.

La emisión estará a cargo de una empresa de nueva creación con sede en los Países Bajos, que solicitará una licencia de entidad de dinero electrónico ante el Banco Central Neerlandés. Esta institución será responsable de supervisar el cumplimiento de MiCA, incluyendo el respaldo de reservas 1:1 y la realización de auditorías trimestrales.

El objetivo es garantizar un sistema seguro, transparente y alineado con la estrategia de la UE de construir un ecosistema de pagos autosuficiente, reduciendo la dependencia de proveedores extranjeros de stablecoins.

La nueva stablecoin permitirá pagos transfronterizos casi instantáneos y de bajo costo, además de transacciones programables mediante tecnología blockchain, lo que busca optimizar la infraestructura financiera y fomentar la innovación en el sector.

Floris Lugt, responsable de activos digitales de ING, destacó que el proyecto requiere un enfoque de colaboración a nivel de toda la industria para estandarizar los sistemas de pago digitales en los países miembros de la UE.

El consorcio está abierto a que otras entidades financieras se sumen a la iniciativa. En las próximas semanas se designará un director ejecutivo, sujeto a la aprobación regulatoria.

Fiona Melrose, directora de Estrategia de Grupo y ESG de UniCredit, subrayó que la iniciativa busca ofrecer una solución confiable para pagos en cadena y que la colaboración entre instituciones europeas podría impulsar el crecimiento económico de la región, fortaleciendo su ecosistema financiero.El proyecto tiene como meta posicionarse como el estándar europeo para pagos digitales respaldados en euros, ofreciendo una infraestructura disponible de forma continua y con liquidación eficiente. Además, se presenta como una respuesta estratégica al predominio de las criptomonedas estables emitidas en dólares, reforzando la soberanía financiera de Europa.