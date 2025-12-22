Javier Milei volverá a Davos en enero de 2026 y buscará reforzar una alianza global de derecha

El Presidente confirmó su participación en el Foro Económico Mundial que se realizará en Suiza entre el 19 y el 23 de enero. Anticipan un discurso con eje en el liberalismo y nuevas críticas a la “agenda woke”.

El presidente Javier Milei confirmó este lunes que participará en enero de 2026 de una nueva edición del Foro Económico Mundial de Davos , uno de los encuentros más influyentes del escenario global. El viaje a Suiza será una nueva oportunidad para proyectar su ideología liberal, reforzar vínculos políticos internacionales y volver a instalar su discurso ante líderes económicos y dirigentes de todo el mundo.

La presencia del libertario en el foro fue confirmada por la propia organización del evento, que se desarrollará del 19 al 23 de enero de 2026 en la comuna de Klosters-Serneus , en la región de Prettigovia/Davos , Suiza .

El mandatario argentino anticipó su viaje a través de sus redes sociales, donde citó la publicación oficial del Foro y escribió: “FENÉMENO BARRIAL ”, al replicar el anuncio que confirma su participación.

El encuentro reunirá, como cada año, a más de tres mil dirigentes políticos, empresarios y referentes internacionales , y tendrá como lema central “Un espíritu de diálogo” . Para el jefe de Estado argentino, el foro representa un escenario estratégico para amplificar su mensaje económico y profundizar su posicionamiento ideológico a nivel global.

La participación de Milei se da luego de la fuerte polémica que protagonizó en la edición anterior, cuando lanzó duras críticas contra la diversidad sexual y el feminismo , lo que generó el repudio de la comunidad LGBT y derivó en una de las marchas más convocantes contra su Gobierno en Plaza de Mayo .

Si bien el contenido del discurso que pronunciará en enero próximo aún no está definido, desde la Casa Rosada anticipan que el Presidente volverá a defender con énfasis el liberalismo económico y a profundizar sus cuestionamientos contra lo que denomina “agenda woke”.

Además, se espera que Milei utilice su paso por Davos para exponer públicamente su intención de avanzar en una alianza internacional de derecha. En ese marco, buscaría reforzar vínculos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni; el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán; y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

También está prevista la participación de referentes regionales, entre ellos el presidente electo de Chile, José Antonio Kast; el presidente de Perú, José Jeri; el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; y el presidente de Paraguay, Santiago Peña, en un foro que Milei buscará convertir nuevamente en una vidriera política internacional.