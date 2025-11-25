Jóvenes argentinos viajaron a Estados Unidos para participar de un programa de intercambio profesional

Durante dos semanas en el estado de Texas, los participantes visitaron compañías de primer nivel como Axiom Space, Amazon, bp, Honeywell y Tenaris, para conocer cómo estas organizaciones están innovando en nuevas formas de trabajo, liderazgo, transformación tecnológica y automatización.

Se realizó la segunda edición del Global Immersion Program , una iniciativa conjunta de CGC, Honeywell, Pan American Energy, Techint Ingeniería y Construcción, Tecpetrol y Tenaris, que ofrece a jóvenes profesionales argentinos una experiencia inmersiva en Estados Unidos para potenciar su liderazgo y ampliar su visión global.

Durante dos semanas en el estado de Texas, los participantes visitaron compañías de primer nivel como Axiom Space, Amazon, bp, Honeywell y Tenaris, para conocer cómo estas organizaciones están innovando en nuevas formas de trabajo, liderazgo, transformación tecnológica y automatización. Además, visitaron las universidades Rice University y University of Texas at Austin, y participaron de espacios de networking organizados por IAPG Houston , fundamentales para generar vínculos estratégicos e intercambiar experiencias.

Esta nueva edición contó con el acompañamiento del Consulado Argentino en Houston , y uno de los momentos más destacados fue la visita al Space Center Houston junto a María Noel de Castro Campos , ingeniera biomédica salteña que se prepara para convertirse en la primera argentina en viajar al espacio como parte de una futura misión hacia la Estación Espacial Internacional. Su historia, que combina ciencia, innovación y orgullo nacional generó gran entusiasmo entre los jóvenes.

Luego del viaje, los participantes continuarán trabajando en equipo en un proyecto enfocado en analizar las mejores prácticas que podrían aplicarse en las compañías. Esta experiencia les permite no solo fortalecer sus habilidades profesionales, sino también desarrollar una mirada global en un entorno diverso y colaborativo.

Los diez jóvenes seleccionados para esta edición son egresados de carreras de Ingeniería de instituciones como la Universidad de Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Universidad Católica Argentina, Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional de San Martín y Universidad Nacional de Rosario .

“Esta segunda edición consolida una alianza entre compañías que comparten la convicción de que el futuro se construye colaborativamente. A través de esta experiencia, impulsamos a jóvenes profesionales a pensar en grande, liderar con propósito y traer ideas que transformen nuestras organizaciones. Desarrollar líderes con visión global es una apuesta por el futuro de la industria y del país”, afirmó Victoria Traverso, Gerente Corporativo de Selección, Aprendizaje, Desarrollo y DEI de Pan American Energy.

El Global Immersion Program es la segunda fase del Argentina Internship Program, que realizan las compañías desde 2015, y que impulsa el intercambio entre estudiantes de universidades de Estados Unidos y compañías argentinas. Desde su creación, la iniciativa recibió más de 3.000 postulaciones y ya contó con la participación de 100 pasantes internacionales.

Ambos programas reflejan el compromiso de las empresas con el desarrollo del talento joven y con la promoción de un intercambio cultural y profesional que fortalezca la conexión entre Argentina y el mundo.