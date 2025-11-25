Nació en cuna de oro y heredó una fortuna de millones, pero no le alcanzó y se enfrentó a sus hermanos

Vivió una vida rodeada de lujos, pero su fortuna estuvo en disputa con sus hermanos por conflictos en la herencia.

Heredar un imperio que genera millones de dólares es el sueño de muchos amantes de los negocios, ya que tomar las riendas de algo que ya funciona es una tarea que parece fácil a simple vista. Pero también hay cuestiones que pueden complicar este camino.

Alfred Oetker lleva adelante junto a uno de sus ocho hermanos una de las compañías más importantes de Europa, aunque no fue fácil tomar el control. Al fallecer su padre, buscó una división equitativa que al día de hoy no dejó conforme a la mayoría de sus hijos, quienes mantuvieron una fuerte disputa legal para quedarse con mayores beneficios.

Para entender esta historia hay que trasladarse a 1891, cuando August Oetker fundó "Dr. Oetker" con la intención de vender levadura química no perecedera. Tras la Segunda Guerra Mundial pasó a manos de su nieto Rudolf August, quien la convirtió en una de las marcas líderes de Alemania.

Los hermanos Oetker tuvieron una fuerte disputa por la división de la empresa familiar, y Alfred lidera uno de los bandos junto a Carl.

Bajo su mando produjeron 750 millones de paquetes de productos alimenticios, números asombrosos para una época complicada. Al fallecer en 2007, decidió heredar a sus ocho hijos de tres matrimonios distintos por partes iguales tanto su fortuna como participaciones de la compañía.

Alfred y su hermano son codirectores ejecutivos y propietarios de Geschwister Oetker , grupo que se formó producto de la disputa familiar que dividió la compañía . De un lado, los descendientes de los primeros dos matrimonios de Rudolf y, del otro, Alfred, Carl y Julia, provenientes de la tercera pareja formal del expresidente de Dr. Oetker.

Si bien tanto Alfred como Carl le compraron el 12.5% a Julia, finalmente decidieron expandir el negocio a otros rubros para mantener el éxito: vinos y licores, productos químicos y hoteles de lujo. Al día de hoy no parece haber intenciones de reconciliar a las dos partes para que vuelva a ser Dr. Oetker, y ambas facciones seguirán trabajando por separado.

Miles de millones: el patrimonio de Alfred Oetker

En la actualidad, distintos medios especializados como la revista Forbes aseguran que el patrimonio neto de Alfred Oetker es de 1.9 mil millones de dólares. Esto se debe a su rol como director ejecutivo de Geschwister Oetker, formado en 2021 después de que la familia acordara dividir el conglomerado de 8 mil millones de dólares de Dr. Oetker en dos grupos independientes.

Es también un consumado políglota, ya que habla seis idiomas, entre ellos alemán, inglés y francés. Tiene dos hijos junto a su esposa, la princesa Elvira Grimaldi di Nixima, quien también está en el mundo de los negocios, aunque su rubro es el del aceite de oliva de alta calidad.