Los incrementos de jubilaciones, pensiones y asignaciones aplicables a febrero 2026

El gobierno dispuso el incremento de los haberes previsionales y las asignaciones familiares, a cancelar durante febrero 2026, considerando el IPC del penúltimo mes anterior al cobro

A partir del próximo 9 de febrero se comenzarán a cancelar los haberes previsionales, las asignaciones familiares y las asignaciones universales con un incremento del 2,85%. El aumento surge por aplicación de lo dispuesto por el DNU 274/24.

La norma dispuso que los pagos mensuales a cargo de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) se incrementen mensualmente sobre la base del Índice de Precios al Consumidor calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el penúltimo mes anterior al pago. En esta oportunidad se consideró el informado para diciembre 2025.

En consecuencia, ANSES mediante la Resolución 21/26 dispuso para los haberes previsionales de febrero 2026 los siguientes valores de:

Asimismo, dictó la Resolución 23/26 disponiendo el incremento de los rangos y montos de las asignaciones familiares desde febrero 2026 , establecidos para lo siguientes beneficiarios:

Relación de dependencia y riesgos del trabajo

Prestaciones por Desempleo

Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino

Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Asignaciones para protección social

Monotributistas

Titulares del Decreto 514/21

La percepción de un ingreso superior a $ 2.646.379 por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecidos.

Mediante el Decreto 65/26 se mantuvo el pago del bono extraordinario previsional hasta un monto máximo de $ 70.000, para:

Jubilados y pensionados de leyes nacionales o provinciales

Jubilados adultos mayores

Pensiones no contributivas, por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más

Demás pensiones no contributivas y graciables

Quienes cobren un monto menor o igual al haber mínimo previsional garantizado cobrarán el monto total del bono, mientras que para quienes perciban un importe superior la ayuda económica será igual a la suma necesaria hasta alcanzar el tope que resulte de la suma de dicho haber mínimo más el monto máximo del bono.

El valor de los $ 70.000 se mantiene desde julio de 2024 sin haberse considerado la variación de la inflación producida desde su creación a la fecha. De acuerdo a los números oficiales del IPC, la sumatoria alcanzaría al 51% lo que representa un total de $ 105.700. La diferencia de $ 37.500 representaría un recurso significativo para los beneficiarios que cobran el bono.

Actualizan prestación por desempleo para los trabajadores rurales

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), mediante la Resolución11/26, fijó nuevos montos para la prestación por desempleo enmarcada en el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo para todos los trabajadores rurales, considerando un incremento acumulado del 3%, a partir del 1/2/26. En consecuencia, el importe de la prestación máxima alcanza a $356.895 y la mínima es $178.448.