Wall Street extiende las subas tras el anuncio del acuerdo comercial entre EEUU e India

La gran novedad de la jornada fue el anuncio del acuerdo entre la India y EEUU. Además, este martes se conocerá el balance de una importante empresa tecnológica y un dato clave del mercado de trabajo norteamericano.

En el resto del mundo, la situación es alcista.

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este martes, tras el anuncio de un acuerdo comercial entre EEUU e India, a la espera de nuevos datos sobre el mercado de trabajo norteamericano y una nueva ronda de balances empresariales. En Europa la tendencia también es de un optimismo moderado, mientras que en el mercado asiático se registraron saltos de casi 7% en algunas plazas bursátiles.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,12% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,41%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,08% a la baja.

En la previa, las acciones con mayores subas son Teradyne (+21,83%), Palantir (+11,7%) y DaVita (+10,62%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Gartner (-6,15%), NXP (-5,66%) y Eaton (-4,99%). Entre los valores más activos antes de la apertura de mercado se destacan, además de Palantir, Nvidia (+0,44%) y Micron (+0,96%).

En el arranque del año, los principales índices de Wall Street empiezan con subas generalizadas y en sus máximos históricos. En lo que va del 2026, el Nasdaq sube 1,5%, el S&P 500 acompaña con +1,9% y el Dow Jones avanza +2,8%.

Wall Street La bolsa norteamericana comenzó el año con el pie izquierdo. Robb Miller Tendencias de este martes La gran novedad de la jornada fue el anuncio del acuerdo entre la India y EEUU, noticia que fue adelantada por el propio Donald Trump y de la cual aún no se conocen muchos detalles, más allá de que tiene como objetivo frenar las compras de petróleo ruso por parte del gobierno de Narendra Modi.

Además, este martes se destaca la presentación de los resultados trimestrales de AMD después del cierre de los mercados. En el sector de consumo masivo, PepsiCo difundirá sus balances. Por el lado macroeconómico, se difundirá la encuesta JOLTS de ofertas de empleo, un "aperitivo" antes del plato fuerte que será el informe de empleo que se publicará este viernes. Las bolsas en Europa y Asia En el resto del mundo, la situación es alcista. En Europa, el Euro Stoxx sube 0,41%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,50%, mientras que el CAC francés baja 0,02%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,49%. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,822%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 1,29%. No se compara con la suba del Nikkei 225 japonés, que saltó 3,92%, ni a la friolera suma del Kospi surcoreano, que cerró la jornada con un incremento de 6,84%.

