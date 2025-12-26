Netflix cancela una serie con una puntuación casi perfecta en Rotten Tomatoes + Seguir en









La comedia dramática criticada por el Pentágono que vio rápidamente su fin a pesar del éxito en las plataformas.

Además de los problemas económicos, la serie sufrió criticas por parte del presidente de USA y el propio Pentágono.

Netflix volvió a encender el debate sobre sus criterios de continuidad al cancelar una de las series mejor valoradas de 2025. La comedia dramática, estrenada el 9 de octubre, alcanzó un 90% de aprobación en Rotten Tomatoes y logró cerca de 15 millones de visualizaciones en su primera semana, además de mantenerse durante cuatro semanas consecutivas en el Top 10 de la plataforma.

Aun así, el gigante del streaming decidió dar de baja el proyecto de manera abrupta, sin un comunicado oficial dirigido al público. La noticia fue confirmada por el medio especializado Deadline y cayó como un golpe inesperado para una audiencia que daba por sentada la renovación, especialmente tras un final de temporada claramente abierto.

Trama y conflictos en su primera temporada Creada por Andy Parker e inspirada en el libro de memorias The Pink Marina, Reclutas se sitúa en 1990 y sigue la historia de Cameron, un joven gay que huye de un entorno familiar hostil y decide alistarse en el cuerpo de marines, en una época en la que la homosexualidad era considerada un delito dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

La serie construye su relato a partir de ese conflicto identitario, combinando drama personal, crítica institucional y humor ácido.

La primera temporada culmina con un giro de alto impacto narrativo: el anuncio de un conflicto bélico en Oriente Medio y la inminente participación de los protagonistas, en una estructura que remite deliberadamente a La chaqueta metálica de Stanley Kubrick.

Este cierre no solo ampliaba la escala del relato, sino que sentaba las bases para una segunda temporada, con mayor ambición temática y política. reclutas Las razones de la cancelación Detrás de la decisión confluyen factores industriales, políticos y estratégicos. El rodaje de Reclutas ya había sufrido retrasos significativos a raíz de la huelga de guionistas de 2023, lo que encareció la producción y postergó su estreno casi un año. Además, la serie llegó a la plataforma en un contexto político muy distinto al de su concepción, con una nueva administración en Estados Unidos y una postura más conservadora frente a contenidos considerados polémicos. Según fuentes cercanas a la negociación, Sony intentó sostener el proyecto, extendiendo contratos del elenco y dilatando plazos para facilitar una renovación. Sin embargo, la conducción de Netflix, encabezada por Greg Peters y Ted Sarandos, concluyó que las estimaciones de audiencia futura no justificaban la inversión.

