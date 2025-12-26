Empresas emisoras de "bajo impacto" ya no tendrán que presentar el Certificado Pyme + Seguir en









La CNV dispuso la derogación de normas que perdieron sentido práctico al ponerse en marcha el régimen especial que permite a las pymes emitir acciones o títulos con menores requisitos.

La CNV derogó la obligaciión de presentar Certificado Pyme en emisiones de bajo impacto. Mariano Fuchila

Las pequeñas y medianas empresas que emiten acciones u obligaciones negociables bajo régimen especial de la Comisión Nacional de Valores (CNV) no tendrán más la obligación de presentar el llamado Certificado Pyme.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Así lo determinó la CNV a través de una Resolución General publicada este viernes en el Boletín Oficial, la cual tiene por objetivo derogar normativa obsoleta a partir de la política del organismo de desburocratizar el régimen de emisión.

“La presente reforma normativa tiene por finalidad derogar aquellas disposiciones que han devenido abstractas como consecuencia de lo establecido en la Resolución General N° 1095, así como uniformar la terminología empleada, adecuándola a las definiciones previstas en el Título I de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.)”, señala la medida.

El "Régimen de Bajo Impacto para Pymes" es una iniciativa de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para facilitar el acceso al mercado de capitales, permitiendo a las pequeñas y medianas empresas emitir acciones y obligaciones negociables con procedimientos simplificados y menores exigencias burocráticas, especialmente para montos más bajos, agilizando la obtención de financiamiento genuino sin comprometer la protección del inversor.

Características Clave Simplificación Burocrática: Reduce trámites y exigencias, como la necesidad de presentar el Certificado MiPyME para algunas emisiones, agilizando el proceso.

Autorización Automática: Ofrece un procedimiento de ingreso simplificado para emisores de bajo y mediano impacto.

Montos Acotados: Establece límites para la emisión (por ejemplo, hasta 7 millones de UVAs para bajo impacto).

Inversores Calificados: Las colocaciones bajo estos regímenes suelen estar dirigidas a inversores calificados para proteger a los inversores menos sofisticados.

Flexibilidad: Permite estructuras más ágiles para programas de financiamiento. Beneficios para las pymes Acceso a Financiamiento: Canaliza el ahorro hacia la inversión productiva, facilitando el crecimiento.

Menores Costos: Elimina exigencias "sin sentido", reduciendo costos operativos y administrativos.

Mayor Seguridad Jurídica: Busca modernizar el mercado de capitales, alineándose con estándares internacionales.

Temas Empresas

CNV

Pymes