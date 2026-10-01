Fondos FAL: estiman una nueva fuente de inversión de largo plazo por hasta u$s2.000 millones

Las ALYCs esperan el lanzamiento dentro de un mes de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL). Afirman que va a cambiar el escenario de los Fondos Comunes de Inversión.

La puesta en marcha de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) a partir del 1° de noviembre generará una nueva base de ahorro institucional de por lo menos u$s2.000 millones , con nuevos actores que necesariamente tendrán que invertir su dinero a largo plazo. Así lo estimaron directivos de agentes de liquidación y compensación (ALYC) consultados por Ámbito ante la inminente puesta en funcionamiento del nuevo esquema destinado a generar un fondo de financiamiento de despidos por parte de las empresas.

Como es conocido, los FAL se conforman con una parte de los aportes que hacen las empresas al sistema jubilatorio, redirigiéndolos a esta nueva cuenta que tendrán que administrar los agentes de mercado autorizados. Las entidades habilitadas para administrar los fondos del FAL son sociedades gerentes de fondos comunes, agentes de liquidación y compensación, y bancos , autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) .

La reglamentación prevé que los recursos se canalicen a través de fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros autorizados , y que la cuenta sea un patrimonio separado, inembargable y de afectación específica .

Los administradores de los fondos podrán invertir en deuda del Gobierno nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , depósitos en entidades financieras autorizadas por el BCRA y obligaciones negociables de emisores privados radicados en el país. Para el caso de la deuda de las provincias, tendrán que tener calificación local AAA , algo que solo tiene la Ciudad de Buenos Aires.

"Podemos decir que, según nuestras estimaciones, los FAL podrían alcanzar un patrimonio cercano a u$s2.000 millones anuales ", señaló a Ámbito Andrés Nobile , CEO de Adcap Asset Management . Nobile dijo que "el principal cambio que introduce el FAL es la posibilidad de reconstruir una base de ahorro institucional de largo plazo en Argentina ".

"Desde la estatización de las AFJP en 2008, el mercado local perdió un actor estructural con capacidad de invertir con horizontes más largos. Como resultado, buena parte del mercado quedó orientada a liquidez de corto plazo, cobertura frente a inflación o devaluación y estrategias tácticas, generando un descalce entre las necesidades de financiamiento de la economía real y el perfil de los inversores disponibles", explicó.

El directivo indicó que "en el mundo de los fondos comunes de inversión, los FAL podrían cambiar gradualmente la estructura del mercado, incorporando inversores con horizontes más largos y menor necesidad de rotación inmediata". "Además, el FAL puede tener un impacto relevante sobre la profundidad del mercado de capitales porque introduce una demanda institucional recurrente por instrumentos locales", señaló.

Un nuevo jugador institucional para el mercado local

Por su parte, Federico Broggi, CIO de IEB Fondos Comunes de Inversión, explicó que "cuando analizamos el impacto de los fondos FAL en el mercado argentino podemos remarcar un aspecto cualitativo y otro cuantitativo".

"El cualitativo consiste en la aparición de un nuevo inversor institucional de más largo plazo. Actualmente, los grandes inversores en títulos en pesos son las tesorerías de empresas que invierten sobre todo en fondos money market y títulos cortos del Tesoro nacional", señaló. En ese sentido, Broggi explicó que "dichos money markets invierten en plazos fijos que toman los bancos e invierten en títulos del Tesoro nacional".

"Como sus pasivos son de corto plazo, a 30 días, los bancos son reticentes a comprar títulos que venzan a muy largo plazo. Esto se ve en números: un 42% de la deuda en pesos del Gobierno vence antes de 2028 y, si vemos antes de 2030, es un 77%", detalló Broggi. De ese modo, el analista indicó que "la aparición de los fondos FAL viene a otorgar al mercado un inversor institucional con un horizonte un poco más largo de inversión, generando un cambio en el mercado local que debería ser más bien inmediato".

En cuanto a la cantidad de dinero que podrían administrar, Broggi indicó que "hasta fin del año 2027 los fondos FAL dispondrán para invertir por un total del 2% de los vencimientos en pesos del Tesoro nacional". "Esto significa que, como máximo, absorberán un 2% de los vencimientos de títulos, lo cual es poco y quita relevancia en cuanto a su impacto inicial", explicó el CIO de IEB.

No obstante, Broggi explicó que "con el correr del tiempo, los fondos irán acumulando capital y ganando relevancia sobre el total de la deuda emitida". "Es así que el impacto cuantitativo no esperamos que sea muy fuerte el primer año, pero sí que vaya siendo relevante con el correr de los años", afirmó.

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