Otra provincia se sumó al lote de gobernadores que decidieron alejar sus elecciones de las nacionales

El ministro de Gobierno y Justicia de Salta confirmó que ese distrito votará por separado en 2027. Mayo sería el mes para ir a las urnas. El funcionario defendió que Gustavo Sáenz puede competir por un nuevo mandato. Corrientes había decidido desdoblar hace una semana.

Salta tendrá en 2027 su propia elección separada de la nacional, tal como lo confirmó el ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún , al plantear que los salteños deben elegir a sus autoridades sin quedar condicionados por la disputa presidencial. Presentó el desdoblamiento como una práctica que la provincia aplica desde hace años y puntualizó que en 2023 y en 2025 los comicios fueron en mayo.

Aunque en la entrevista a una emisora radial Jarsún no precisó fecha para ir a las urnas, desde el entorno del gobernador Gustavo Sáenz se manejaban dos domingos de mayo como fechas probables, el 16 o el 23 , de acuerdo a consultas de Ámbito .

En la misma entrevista, el ministro defendió que Sáenz puede competir por un nuevo mandato, porque a su juicio, "no hay impedimento constitucional ni legal". El dato tiene un relevante peso político porque hasta ahora se daba por hecho que el gobernador no buscaría la reelección y que la elección sería una disputa abierta por la sucesión.

La decisión salteña tiene también una lectura de alcance nacional debido a Sáenz es uno de los mandatarios con mejor diálogo con la Casa Rosada y en estos días comparte agenda con el presidente Javier Milei en el Argentina Week, en París, en donde aprovechó para regalarle un libro de su autoría. Pese a esa cercanía, el mandatario salteño eligió despegarse del calendario nacional.

El pasado 23 de septiembre el gobernador correntino Juan Pablo Valdés ya había confirmado que su provincia también desdoblaba. Corrientes renovará 15 diputados y 5 senadores provinciales, aunque todavía no hay fecha. Valdés le restó dramatismo al anuncio, al señalar en una conferencia de prensa que no se trata de una novedad porque ese distrito siempre lo hizo. Así fue en las elecciones legislativas el 2 de junio de 2019 y el 11 de junio de 2023.

En el marco de la Argentina Week en París, tuve la oportunidad de compartir con el presidente @JMilei mi libro “Federalismo y Progreso”, una reflexión que nace desde Salta y desde el Norte profundo de nuestra Patria. Creo profundamente en el diálogo, en el debate de ideas y en… pic.twitter.com/NqcrCd7DNe

Corrientes, junto con Santiago del Estero, es una de las dos provincias que no elegirán gobernador en año próximo porque quedaron descalzadas del cronograma nacional cuando atravesaron por intervenciones federales. La decisión de Valdés tiene peso porque se trata de un jefe provincial que articula una agenda de trabajo con la Nación y aun así vota lejos de la fecha presidencial.

El desplante

El desdoblamiento es una mala noticia para la estrategia electoral libertaria porque la Casa Rosada buscaba que los comicios locales coincidieran con los nacionales, bajo el supuesto de que los candidatos de cada provincia se beneficiarían del arrastre de la figura presidencial.

Desde la cúpula libertaria se llegó a deslizar que quien desdoblara sería tratado como un enemigo, una advertencia que cayó por su propio porque Javier Milei necesita de los votos que tienen los gobernadores en el Congreso de la Nación para aprobar leyes claves, entre ellas, el Presupuesto.

Diego Santilli junto a gobernadores, en el Argentina Week de París.

El oficialismo también aspiraba a que sus aliados más cercanos, como Alfredo Cornejo (Mendoza) y Claudio Vidal (Santa Cruz), no descartaran unificar fechas pero la realidad fue por otro lado. La decisión de Osvaldo Jaldo de votar en Tucumán el 9 de mayo disparó un proceso incómodo para la Casa Rosada y anticipó que al menos una decena de distritos separarán sus comicios de la pelea por la presidencia.

La lógica de fondo para desdoblar es de tipo territorial, explicó a Ámbito un legislador nacional. Los gobernadores priorizan preservar su poder local, aunque hayan cerrado acuerdos con la Casa Rosada o prestado apoyo en el Congreso. "Ganar les garantiza poder de negociación", sostuvo esta fuente.

Santa Fe avanza con sus fechas

En la región central Santa Fe también ordena su calendario lejos de la fecha presidencial y fue admitido, en una entrevista, por el presidente de la UCR provincial y titular del Senado, Felipe Michlig, quien adelantó que la fecha que se viene conversando para las elecciones generales es el domingo 13 de junio.

Según explicó, ese día entra en el período previsto antes del recambio de autoridades y sintoniza con la idea de la Casa Gris, la sede del gobierno de Maximiliano Pullaro, de separar lo más posible los comicios provinciales de los nacionales.

A diferencia de Corrientes o Chaco, Santa Fe mantiene sus primarias, aunque con un esquema más corto. La última reforma electoral, aprobada recientemente por la Legislatura y todavía en proceso de reglamentación, achica el plazo entre las PASO y las generales.

De acuerdo con ese diseño, las primarias deberían realizarse el 18 de abril. La inscripción de alianzas cerraría el 7 de febrero y la presentación de listas, el 12 de ese mes. El calendario aún debe ser evaluado por los partidos que integran Unidos, la coalición oficialista. Michlig también respaldó la reelección de Pullaro, a quien definió como "el mejor candidato de Unidos".

Chaco: el peronismo se organiza

En Chaco, la Constitución provincial obliga a separar las elecciones provinciales de las presidenciales, de modo que el gobernador Leandro Zdero, radical aliado de La Libertad Avanza, no decide sino que cumple y los comicios serán en septiembre. Lo que sí decidió fue suspender las PASO porque a principios de septiembre, la Legislatura aprobó por 17 votos a favor y ninguno en contra la suspensión por un año de la ley que las rige. La mayoría del peronismo, agrupado en el Frente Chaqueño, no estuvo en la sesión, pero el oficialismo sumó el apoyo de la legisladora Katia Blanc, del Frente Renovador. Chaco se convirtió así en la primera provincia en suspenderlas rumbo a 2027, anticipándose al Congreso de la Nación.

Ahora el senador y exgobernador Jorge Capitanich, que busca desafiar a Zdero, anticipó que su bloque impulsará una enmienda constitucional para eliminar la restricción que impide votar de manera simultánea. Su argumento es el mismo que usa el oficialismo nacional para justificar el fin de las PASO: el ahorro. Si se trata de reducir costos y evitar elecciones por separado, sostuvo, unificar provinciales y nacionales profundiza ese criterio.

El mapa

Tucumán fijó las elecciones provinciales para el 9 de mayo. Jujuy desdoblará, aunque todavía se desconoce la fecha, que sería en mayo o junio. Chubut mantiene sus elecciones separadas y Mendoza lo hace por ley.

Córdoba, La Rioja, Neuquén, Misiones y Santa Fe apuntan al primer semestre o a meses intermedios. Tierra del Fuego y Río Negro separan por mandato constitucional, como Chaco. La excepción es Catamarca, ya que Raúl Jalil votará el 24 de octubre, junto con la Nación, con el argumento de dar previsibilidad a los partidos y administrar con responsabilidad los recursos.