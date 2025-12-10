El BCRA desmonta restricciones cambiarias para impulsar la demanda de la licitación en dólares del Tesoro

La colocación del bono a 2029 es un test clave para la normalización financiera de Argentina. Cuáles son las expectativas.

En una movida estratégica para asegurar el éxito de la licitación del BONAR 2029N , que marca el regreso del Gobierno al mercado de deuda en moneda extranjera, el Banco Central de la República Argentina ( BCRA ) implementó una serie de modificaciones normativas cruciales . Estas disposiciones buscan incrementar la demanda y optimizar las condiciones de colocación del nuevo instrumento en dólares .

La licitación de hoy es la primera emisión de deuda soberana en dólares desde 2018. Si bien se realiza en el mercado doméstico, representa un paso fundamental hacia la normalización de la política de financiamiento, con el objetivo de facilitar futuras colocaciones en el mercado internacional.

La medida más notable es la derogación temporal de las restricciones cruzadas , que se habían vuelto a instalar en la previa a las elecciones , para suscriptores primarios. Previamente, la normativa exigía a quienes adquirían divisas en el mercado oficial esperar 90 días para comprar títulos valores con liquidación en moneda extranjera.

Mediante la Comunicación "A" 8361 , el BCRA levantó esta limitación para los participantes que suscriban el bono en la colocación primaria , siempre y cuando mantengan los títulos en cartera por un mínimo de 15 días hábiles . Esto habilita a inversores que habían comprado dólares antes de las elecciones —y se encontraban impedidos de operar— a participar de inmediato en esta licitación.

De manera análoga, se permite la suscripción a aquellos inversores que hayan recibido pagos de renta o amortización de títulos del Tesoro Nacional (por ejemplo, los tenedores que cobraron recientemente el Bopreal).

Impacto en la tenencia de dólares de los bancos

Un cambio de índole más técnica, pero de peso para las entidades bancarias, se refiere a la Posición Global Neta en Moneda Extranjera (PGNME), el parámetro que regula el límite de tenencia de dólares en los balances de los bancos.

Las entidades financieras que adquieran el BONAR 2029N en la licitación tendrán la ventaja de poder vender estos títulos después de 90 días sin la obligación de compensar dicha operación con la compra de otros títulos. En la práctica, esto flexibiliza la gestión de sus activos y permite a los bancos aumentar su posición neta en moneda extranjera de manera más sencilla, incentivando así su participación como compradores.

Apoyo del mercado asegurador mediante caución bursátil

El BCRA también implementó una disposición dirigida al mercado asegurador. La Resolución 668/2025 autoriza a aseguradoras y reaseguradoras a realizar operaciones de caución bursátil en moneda extranjera utilizando Títulos Públicos en su portfolio, con la estricta condición de que los fondos obtenidos se destinen exclusivamente a la adquisición en licitación primaria de títulos soberanos denominados en moneda extranjera.

Esta herramienta permite a las entidades aseguradoras obtener un financiamiento temporal en dólares utilizando sus activos existentes como garantía, con el fin de aprovechar el diferencial de tasas entre el costo de la caución y el rendimiento ofrecido por el nuevo bono.

Expectativas de la licitación y el termómetro de la deuda argentina

Todas estas modificaciones regulatorias tienen un objetivo claro: maximizar la demanda en la licitación de este miércoles. El Gobierno busca no solo un monto significativo de colocación, sino también lograr una tasa de interés competitiva y una alta proporción de ofertas totales.

La meta mínima de colocación se sitúa en u$s1.000 millones con la expectativa de obtener una tasa inferior al 9% (cuando un bono similar rinde arriba del 10%). Si bien es probable que el monto captado supere esa cifra, incluso si solo se alcanza la meta mínima, una elevada demanda por parte de los inversores será presentada por el Gobierno como un indicador clave de la confianza y el potencial de la deuda argentina a futuro.

El mercado aguarda el resultado oficial que se conocerá en las próximas horas.