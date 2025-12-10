Una provincia alcanza un tercio de energías renovables con ayuda de la petrolera local

Con la adjudicación de un nuevo parque solar de 15 MW en General Pico, la provincia alcanzará el 27,6% de cobertura de su demanda eléctrica con fuentes renovables.

Tras este proceso exitoso, la petrolera provincial Pampetrol lanzará nuevas convocatorias para ampliar la capacidad instalada hasta los 50 MW en General Pico.

La Pampa dio un paso decisivo en su estrategia de transición energética. Con la adjudicación de un nuevo parque solar de 15 MW en General Pico, la provincia alcanzará el 27,6% de cobertura de su demanda eléctrica con fuentes renovables , consolidándose como uno de los distritos que más rápido avanza en modernizar su matriz energética y articular inversiones público-privadas con impacto productivo directo.

El proyecto demandará u$s10,49 millones y se ejecutará bajo un esquema mixto: el 80% será aportado por el sector privado y el 20% por el Estado a través de la petrolera provincial Pampetrol . Forma parte de un plan iniciado en 2020 que ya muestra resultados concretos: más energía limpia, más capacidad industrial y un ecosistema inversor que se fortalece sobre políticas de desarrollo integradas.

La obra fue adjudicada a la UTE conformada por Cimepro S.A., Martínez de la Fuente S.A. y Megatrans S.A. , responsables de la inversión mayoritaria, provisión de equipos y construcción. Pampetrol participará con el 20% dentro del esquema societario.

El nuevo parque se ubicará en el Polo de Abastecimiento Energético y Desarrollo Productivo de General Pico , en las rutas 3 y 4. Allí se instalarán 27.612 paneles monocristalinos bifaciales de 630 Wp , montados sobre estructuras móviles de un eje. La planta generará 37.236 MWh anuales , energía suficiente para abastecer a más de 9.000 hogares pampeanos.

El gobernador Sergio Ziliotto destacó el valor estratégico del anuncio en un contexto nacional desafiante: “Esta inversión demuestra confianza en La Pampa, en su institucionalidad y en el modelo de desarrollo que estamos construyendo. Es una enorme satisfacción haber convocado y tener la reciprocidad del sector privado”.

El proyecto tendrá impacto inmediato: reforzará la infraestructura energética del Polo de Desarrollo Energético, abastecerá al Parque de Actividades Económicas, mejorará la calidad del servicio eléctrico en el norte provincial y generará empleo local, con un mínimo del 70% de mano de obra pampeana. Todo ello contribuirá a fortalecer la cadena de valor industrial.

El secretario de Energía y Minería, Matías Toso, remarcó que la transición energética provincial combina metas ambientales con objetivos económicos: “La transición energética no es solo una meta ambiental. Para La Pampa es una oportunidad concreta de producir más, generar empleo y sostener el crecimiento”.

También subrayó que el plan energético provincial fue diseñado “para La Pampa, con criterios propios, de largo plazo y orientado a la igualdad de oportunidades”.

La agencia ICOMEX, de Inversiones y Comercio Exterior, desempeñó un rol clave como plataforma para atraer capital y promover proyectos estratégicos. Su director ejecutivo, Sebastián Lastiri, afirmó: “Con este tipo de acciones, la participación público-privada prueba ser una de las herramientas centrales para el desarrollo provincial”.

La intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, resaltó el efecto directo sobre la matriz productiva local. “Esto no es declarativo. Es energía limpia que permitirá ampliar la zona industrial y modelar una nueva matriz de producción”, sostuvo.

Con esta adjudicación, La Pampa consolida un modelo de articulación público-privada que se convierte en caso de estudio dentro del mapa energético argentino. Ziliotto anticipó que, tras este proceso exitoso, Pampetrol lanzará nuevas convocatorias para ampliar la capacidad instalada hasta los 50 MW en General Pico.

El nuevo parque, junto a las centrales renovables ya operativas, posiciona a la provincia en el lote de distritos que marcan tendencia en generación limpia, atracción de inversión privada y desarrollo industrial basado en energía sostenible.