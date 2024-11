Gurúes de la city anticipan qué puede pasar con el dólar: los dos factores que pueden mover el tipo de cambio

El mercado argentino atraviesa un largo período de calma cambiaria, con el peso ganando fuerza frente al dólar . El gobierno de Javier Milei ratifica que no devaluará a pesar de los pedidos de algunos sectores productivos. Mientras que hay dos cuestiones que miran en el mundo financiero: cuánto se fortalecerá el billete verde con Donald Trump como presidente de EEUU -con un plan proteccionista de la economía- y qué pasará con el cepo cambiario que por ahora se mantiene.

Una de las certezas es que en enero desaparecerá el impuesto PAIS , lo cual abaratará la operaciones en dólar con tarjeta -tanto para bienes y servicios , como el turismo-, ya que todo indica que el Gobierno no reemplazará esa percepción por otra. Posteriormente, el objetivo del equipo económico que lideran el propio Milei y el ministro Luis Caputo es llevar el ritmo de devaluación al 1% frente al actual 2% de crawling peg.

"En su gestión anterior Trump insinuó una carrera proteccionista y algunos países como China lo compensaron depreciando sus monedas. Eso nos metería algún ruido a nosotros, porque el tipo de cambio multilateral, el dólar, se nos complicaría y haría todavía más presión en lo que se refiere a la competencia con el resto del mundo", señaló el especialista.

En diálogo con Radio Rivadavia, el economista jefe de FIEL también encendió alarmas por una posible suba de la tasa de interés que impacte en el servicio de deuda.

Sin embargo, Artana señaló que en la actualidad, aún bajo el mandato del demócrata Joe Biden, los números tampoco son especialmente beneficiosos.

"Con Biden tenemos un tipo de cambio fuerte y una tasa de interés alta. Si vos mirás un gráfico que compare, por ejemplo, el precio del dólar en Estados Unidos, la tasa de interés y las consecuencias de eso sobre el precio de la soja, el peor momento es ahora. ¿Puede empeorar? Sí, también, y sería una muy mala noticia que eso ocurra", apuntó.

Por su parte, el economista Fausto Spotorno, quien integró la mesa de asesores de Milei, advirtió que la continuidad del cepo genera complicaciones para convencer a los mercados financieros de que accedan a los bonos argentinos "sin correr riesgos".

Pero también sostuvo: "Casi nueve meses después, el mercado empezó a comprar la posibilidad de que efectivamente el Gobierno sostenga el equilibrio fiscal y con eso empezaron a subir los bonos y las acciones". Explicó que esto permitiría que los bonos sigan en alza.

"Si todo el mercado de bonos es más grande que todo el sistema financiero argentino, necesitas del mercado financiero internacional para que eso se revalorice, pero mientras tengas cepo cambiario el acceso al mercado financiero internacional es mucho más limitado", alertó.

"En la medida que el Gobierno se acerque a la posibilidad de salir del cepo, entonces se empezará a mover también el mercado de bonos", opinó.

Según Spotorno, el levantamiento total de las restricciones será durante "el primer trimestre del año" y precisó que tras esa medida "(el dólar) no va a estar cerca de los 1600/2000 pesos, más cerca de 1100 o 1200 podría irse. Yo creo que esta salida del cepo va a funcionar bastante bien", sentenció.

Además, argumentó el motivo por el que el tipo de cambio está atrasado y detalló cómo puede impactar esta variable.

"Cuando uno mira el tipo de cambio histórico en Argentina desde el siglo XX para acá, está más cerca de 1300 pesos el precio de hoy, con lo cual uno puede pensar que hay algún atraso. Sin embargo, esto se puede mantener mucho tiempo, como dice Keynes: 'El mercado puede permanecer irracional más tiempo del que uno pueda permanecer solvente'", ilustró.

Finalmente, puso una luz de alerta sobre las cuentas externas para el 2025. "Vemos que las exportaciones no van a mostrar una gran expansión y si van a estar expandiéndose las importaciones, eso generaría un agujero por un faltante de dólares en la economía", concluyó.

Quién también opinó fue el analista financiero Claudio Zuchovicki, y recomendó que que "el ahorro empezó a tener sentido" y, en el marco de las inversiones, "lo peor que podés hacer es no hacer nada".

De cara al próximo año, el especialista indicó que el índice de inflación anual alcanzará el 20%, la tasa de interés llegará al 25% y habrá una devaluación cercana al 20%. "Todo rinde muy parecido, con lo cual mantenés el poder adquisitivo, pero no ganás plata", detalló.

A la par, con un "dólar quieto" y tasas de interés del 30% anual (plazo fijo y money market), recomendó "tomar riesgo en el año de la economía real", es decir, 2025. "No es comprar acciones y me lleno de plata", aclaró el experto en finanzas.

No obstante, remarcó que "el mercado de capitales es escuchar al futuro", por lo que "nunca hay que faltarle el respeto al pasado" y "nunca invertir más de un 30% de tu patrimonio".

Sumado a ello, consideró que "el mercado se valorizó (acciones y bonos)" y hay instrumentos de inversión que ya alcanzaron un techo. "Todo lo que es energía, minería y construcción en empresas va a tener un buen sendero. Pero sirve para ganarle la inflación, no te vas a salvar", indicó.

Sin embargo, observó que "hay bonos argentinos que rinden 10% anual en dólares". Para las nuevas generaciones, también aconsejó prestar atención a los créditos para la compra bienes durables como los inmuebles.

"Si esto se va a estabilizar, es momento de asumir un poco de riesgo. Siempre estuve en contra de la propiedad privada en Argentina, pero el valor de reposición de una propiedad está mucho más alto. Si te va a salir lo mismo el alquiler que la hipoteca, capitalizate", aseguró.

Otro gurú que habló en las últimas horas es Salvador Distéfano. Pronosticó que "todavía no se va a levantar el cepo porque el Gobierno no tiene la cantidad de dólares necesarios para satisfacer la demanda de la gente", pero dijo que "no es un problema".

"Es un factor importante para la toma de decisiones", subrayó y reveló qué debería pasar antes de avanzar con esta medida.

"Creo que es más probable que antes se elimine el dólar blend y el Impuesto PAIS, y se den por terminadas muchas restricciones que Argentina tiene con el comercio exterior", afirmó.

Además, dado el escenario, recomendó a las empresas: "Antes convenía acumular stock, hoy es más conveniente rotar la mercadería y capitalizar la empresa. Si antes convenía tomar deuda en pesos, hoy es preferible tomar deuda en dólares. Si antes ahorraba en dólares, hoy tengo que ahorrar en instrumentos financieros y capitalizar la empresa".