Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: "Gran parte del PBI se financia acá"

A días de una nueva elección para elegir autoridades de la entidad bursátil, Gabbi repasa dos décadas al frente de una institución clave del mercado y su vínculo con todos los gobiernos.

Hoy la Bolsa cuenta con unos 3200 socios (en 2007 eran 4285), de los cuales solo 1600 están en condiciones de votar -siendo el resto “socios adherentes” que no cumplen los tres años de pertenencia mínima para hacerlo- lo que sugiere que no mucho más de 800 lo harían y que cada voto cuenta.

Conocí a Adelmo Gabbi en 1999, cuando en una inesperada movida, los mandatarios de los agentes de bolsa -la segunda línea-, ante lo que se veía como el intento del sector bancario de “copar el mercado” propiciada por el secretario de finanzas Daniel Marx (la idea era integrar el Merval, el MAE y la Bolsa en una sola entidad), se aliaron en un “putsch” poniendo al frente a Johnny Peña.

Peña fue una figura legendaria de la Bolsa, protagonista de dos grandes ciclos alcistas y férreo defensor de un mercado de capitales independiente frente al avance de los bancos. Su influencia volvió a sentirse a fines de los 90, cuando impulsó una reacción interna que terminaría abriendo paso a una nueva generación dirigencial.

En ese contexto emergió Adelmo Gabbi, primero como articulador político dentro de la institución y luego como constructor de poder propio. La crisis de 2001 fortaleció la idea de autonomía del mercado y consolidó a los agentes bursátiles, mientras Gabbi tejía alianzas que lo proyectaron al centro de la escena.

Tras el retiro de Peña y la presidencia de Julio Werthein, Gabbi asumió en 2005 la conducción de la Bolsa, cargo que ocupó durante más de 18 años, convirtiéndose en una de las figuras más duraderas e influyentes del sistema financiero argentino.

Uno de los momentos más tensos de su gestión llegó en 2012, cuando enfrentó una denuncia de Amado Boudou que no prosperó, en medio de un conflicto que derivó luego en la nueva Ley de Mercado de Capitales, una reforma que eliminó la autorregulación y redujo drásticamente el peso histórico de la Bolsa.

Desde entonces, la historia de Gabbi quedó ligada a la defensa institucional de la Bolsa frente al avance regulatorio del Estado y a una larga permanencia en el poder bursátil, atravesando gobiernos, crisis y transformaciones profundas del mercado argentino.

Adelmo gabbi.png Adelmo Gabbi se juega lo que dice será su ultimo período como presidente de la Bolsa. La Bolsa se juega el camino que tomará a futuro.

Entrevista a Adelmo Gabbi

P: ¿Qué es la Bolsa?

Adelmo Gabbi: La Bolsa es la Institución de la República. Si vos tomas la Unión Industrial (UIA) representa a las industrias, la Cámara de Comercio a los comerciantes, ADEBA a los bancos… la Bolsa representa a todos.

P.: ¿Para qué sirve la Bolsa?

A.G.: La Bolsa sirve para financiar. En un país como el nuestro en que el mercado de capitales está en pañales, una gran parte del PBI se financia acá. Las obligaciones negociables es impresionante. Mirá, la Bolsa está empezando a hacer informes de sustentabilidad, que significa un ingreso.

Cerramos un convenio la semana pasada con una empresa y el tipo me dice: "Yo soy una pyme de 200 personas y tengo dificultad para conseguir financiamiento". “Yo te consigo fácilmente", le contesté, llamé a tres SGR y ya se lo mandé, la Bolsa tiene ese poder.

P.: Costó que la reconocieran como el principal accionista, pero el año pasado finalmente la Bolsa pudo colocar a su representante en la presidencia de ByMA, Claudio Zuchovicki, alguien que es casi tu ahijado y que más allá de los meritos propios, te debe mucho.

A.G.: Yo voy caminando con Claudio por la calle, lo conocen mucho más a él que a mí. Entre amigos no hay agradecimiento, entre amigos.

P: Me llamo la atención que Ernesto Allaria, de alguna manera tu némesis dentro de ByMA fuera quien co-presentara la lista oficialista.

A.G.: Estás equivocado, Ernesto es un amigo.

P.: Alguna vez tuve una charla con él y si mal no recuerdo, cuando se lo propuse se mostró contrario a la idea de incorporar a Claudio al directorio, algo parecido a lo que me pasó con Claudio cuando le insistí durante la campaña 2023 que debían invitar a Milei a charlar a Bolsa, como hacían con otros candidatos.

A.G.: No lo sabía.

P.: Desde que fuiste por primera vez presidente de la Bolsa, o en realidad casi desde antes, ya pasaron por acá unos cinco presidentes distintos ¿no?

A.G.: En realidad cuatro porque, Néstor, Cristina, Mauricio y ahora Milei. Alberto Fernández nunca vino.

P.: ¿Qué podés contar sobre todos esos presidentes que pasaron, que son tan distintos?

A.G.: Yo a Néstor Kirchner lo conocía de los 90.

P.: ¿Por tu actividad privada?

A.G.: No, un día me lo presentaron, él era gobernador que quería saber que era el Consejo Federal de Inversión y yo le expliqué lo que era y que además se financiaba con el presupuesto porque tenía la coparticipación y que mientras financiaba obras, tenía títulos públicos, que era el principal tenedor de título público de la Argentina.

Después con Cristina la relación fue dura, yo siempre dije lo que quería decir, nosotros mandábamos los discursos dos días antes pero no cambiábamos el discurso. Con Macri fue fácil, primero se acabó de mandar discursos porque Macri no lo aceptaba. Macri venía acá, hablaba con todo el mundo, la Bolsa era un poco su casa, es socio, y habían cotizado Boca, el fondo Boca. Con Milei cambió un poco, pero tampoco hay que mandar los discursos.

P.: ¿Cómo empezó la relación con Milei?

A.G.: Yo, nosotros, el grupo de los 6 tuvo una charla inicial en donde nos pegó. Pensó que alguna de las instituciones había apoyado a Massa. Después fue cambiando, ahora las reuniones son más cordiales. Y acá bueno, acá canta el himno, no tiene problema, vino desde el principio, viene sin ningún problema.

P.: De hecho, una de las fotos favoritas que tiene Milei es la imagen que está acá en el recinto con los paneles viejos atrás escrito en Tiza.

A.G.: Es verdad. Como vos sabés que la única foto de Cristina con Mauricio fue acá.

P.: ¿Has ido a la Casa Rosada en estos tiempos?

A.G.: Sí, cuando me invitan voy. La última reunión fue con el jefe de gabinete, Guillermo Francos. El año pasado, durante el aniversario, Milei le agradeció públicamente a Zuchovicki. "Zucho" es uno de los visitantes asiduos de los domingos a Olivos.

P.: A la Bolsa le quedaron algunas funciones delegadas, que ByMA no pudo absorber, la Gerencia Técnica y el Tribunal Arbitral, pero parece tener sobre todo, un rol político y de caridad.

A.G.: Hoy la bolsa es una entidad política, por ejemplo, decir todo lo que hay que modernizar, eso es de ByMA, no nosotros, nosotros no somos mercado, no somos una entidad regulada. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro, no regulada. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro, no regulada.

P.: ¿Ahora, establecido bien lo que ves es el lugar de la bolsa, ¿qué es lo que estás viendo más para adelante?

A.G.: La Bolsa sigue manteniendo relaciones abiertas con todos los partidos, con toda la gente, con todos, salvo con la extrema izquierda, nosotros tenemos una relación con todos y el CISyP colabora mucho para eso.

P.: Existe cierta sensación que ByMA y la Bolsa no han sido capaces de adaptarse a los cambios tecnológicos. Por ejemplo, llama la atención la falta de actores del mundo cripto.

A.G.: Bueno, está por aparecer la primera empresa cripto que cotiza.

P.: ¿Esa la controlaron ustedes?

A.G.: No, si la controlamos acá. Me vinieron a ver dos personas que querían comprar una cáscara, una sociedad vacía, vacía, no hay, pero me acordé que había una sociedad cotizante, una sociedad cotizante vacía, Hulytego.

Me acordé, porque nosotros teníamos un pedazo de Hulytego, personalmente yo tenía muchas acciones de Hulytego y cuando me vinieron a ofrecer pagarme, le dije no, tiene que ser con una OPA en la Comisión Nacional. para beneficiar a todos y bueno tuvieron que hacer una OPA. Habían quedado el 3% sin canjear y ahí me di cuenta que quienes me habían venido a ver son los que habían comprado, que era uno de los dueños de Swiss Medical.

P.: ¿Cuándo lista?

A.G.: Lista ahora en mayo. Habían quedado el 3% sin canjear y ahí me di cuenta que quienes me habían venido a ver son los que habían comprado, que era uno de los dueños de Swiss Medical.

P.: ¿Querés decir algo sobre la elección del jueves?

A.G.: Esto es una democracia. Votan los socios, los socios conocen a quien eligen. El año que viene se acaba mi historia como presidente de la Bolsa.

P.: No te creo.