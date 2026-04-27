La UCR se desmarca y pone en aprietos la reforma electoral de Javier Milei

Tras la presentación del proyecto libertario, senadores radicales se expresaron en contra de la eliminación de las PASO y hasta presentaron su propia iniciativa. El PRO sigue sin pronunciarse y un gobernador muy cercano a la Casa Rosada ya se pronunció en contra de la iniciativa.

La UCR complica el futuro de la reforma electoral impulsada por La Libertad Avanza . En las últimas horas, senadores del partido centenario –aliado clave del oficialismo en la Cámara alta– se expresaron en contra de la eliminación de las PASO. En la Casa Rosada le restan importancia a los pronunciamientos y aseguran que las negociaciones todavía no comenzaron. El PRO sigue en silencio y un gobernador muy cercano al Gobierno ya rechazó la medida.

La semana pasada, Javier Milei presentó en el Senado su tercer intento para reformar el proceso electoral. Entre sus puntos salientes, el texto intenta echar por tierra el instrumento que se puso en marcha tras la derrota que sufrió el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, en manos de Francisco De Narváez. El único éxito que La Libertad Avanza tuvo luego de dos intentos fue la suspensión de las primarias, por única vez, en las elecciones de medio término del año pasado.

Ahora, los libertarios la tienen más que complicada. Incluso teniendo mayor peso en el Congreso que en los dos intentos anteriores, cuando todavía no regía la actual composición parlamentaria. Con encuestas que arrojan datos poco favorables para Milei, además de un panorama económico más complicado que el prometido por el Presidente, la oposición y los aliados al Gobierno se ilusionan con desembarcar en el Sillón de Rivadavia el año que viene.

Por eso, las primarias cobran valor: podrían ser un instrumento decisivo para llegar ordenados y con el candidato más competitivo para dar la pelea en las elecciones generales de octubre.

En su tercer intento, el oficialismo presentó el proyecto en el Senado, donde Patricia Bullrich logró consolidar una mayoría de 44 senadores , que le facilita la sanción de cualquier proyecto, así como también, la posibilidad de insistir con una ley, en caso de que Diputados la rechace.

Radicales ponen en jaque la reforma de Milei

La mayoría de 44 senadores se pone en duda ante la eventual votación de la reforma electoral. Por un lado, se sabe que uno de los gobernadores más cercanos a Milei –y con influencia en el Congreso– está a favor de las PASO. Se trata del radical Alfredo Cornejo. Pero además del mendocino, que tiene dos senadores que le responden, también se expresaron en contra otros legisladores.

Por caso, la santafesina Carolina Losada es una defensora de las PASO, al igual que el bonaerense Maximiliano Abad. “Es razonable exceptuar las PASO cuando existe lista única para evitar movilizaciones y gastos estériles. Sin embargo, reducir este debate al mero ‘ahorro fiscal’ es un error conceptual: la democracia no es un gasto administrativo, es una inversión en libertad. Bajo ningún concepto avalaremos el retorno de las decisiones a las cúpulas partidarias”, dijo el marplatense en las últimas horas. En otras palabras, se diferenció del proyecto oficialista.

Eduardo Vischi UCR Senado radical En esta oportunidad, la UCR no acompaña a Milei en el Senado. Mariano Fuchila

El jefe del bloque radical, Eduardo “Peteco” Vischi fue más allá y, el viernes presentó su propio proyecto. “No buscamos eliminar las PASO, nos parecen una herramienta positiva, que fortalece el sistema democrático y fomenta la participación, pero sí observamos que, para los casos en que no hay competencia interna entre candidatos, podrían evitarse”, especificó el correntino al presentar su iniciativa. En concreto, Vischi propone las PAS: que no sean obligatorias para los votantes ni para aquellos partidos o frentes que no quieran participar de internas.

La Casa Rosada, enfocada en Adorni

“Ahora (estamos) focalizados en el miércoles”, dijeron fuentes de la Casa Rosada al ser consultados sobre los pronunciamientos de la UCR en torno a la reforma electoral.

Por estas horas, las energías en la Casa Rosada están puestas en la sesión informativa convocada para las 10.30, en la que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, defenderá (por primera vez) el informe de gestión del Poder Ejecutivo. El funcionario romperá el silencio después de la conferencia de prensa fallida, mientras es investigado por presunto enriquecimiento ilícito luego de que se conocieran propiedades y viajes que no se condicen con sus ingresos.

Recién dejada atrás la exposición de Adorni, los funcionarios de la Casa Rosada se enfocarán en la reforma electoral. “Va a estar en negociaciones estas semanas”, dijeron fuentes libertarias. Y remataron: “No tenemos fecha exacta de tratamiento”.

A esto hay que sumarle que el PRO –otro aliado clave de Milei en el Senado– sigue sin pronunciarse al respecto. Es decir, Bullrich no tiene su acompañamiento garantizado en el Senado. Y, para colmo, el gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo ya rechazó la eliminación de las PASO. Es decir, el peronista más cercano a la Rosada no le salvará las papas a Milei en el Congreso, como hizo en más de una oportunidad.

Conclusión: el panorama está complicado para la reforma electoral.