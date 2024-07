Gurúes pronostican cómo será la economía de EEUU si Kamala Harris gana las elecciones

“ Una presidencia de Harris sería, en todos los efectos prácticos, una continuación de la administración Biden ,” dijo Isaac Boltansky, director de investigación de políticas en BTIG, citado por la prensa estadounidense. “Desde una perspectiva demócrata, creo que eso es una característica, no un defecto,” agregó, señalando que las preocupaciones sobre una candidatura encabezada por Biden eran “ no por sus políticas, sino por su salud y capacidad .”

Los retos a los que se enfrente Kamala Harris

Harris se enfrentaría de inmediato a la necesidad de negociar la extensión de los recortes fiscales de 2017, que temporalmente redujeron las tasas del impuesto sobre la renta y aumentaron el crédito fiscal por hijos. Biden ha prometido extender esos recortes para familias con ingresos menores a u$s400,000 al año, y los analistas creen que Harris adoptará la misma posición.

Un escenario en el que un demócrata esté en la Casa Blanca mientras los republicanos controlen al menos una cámara del Congreso sería uno en el que los inversores deberían esperar un poco más de contención fiscal que si Trump ganara o si hubiera una barrida demócrata, según Henrietta Treyz, directora de políticas económicas en Veda Partners.

“No hay una conversación seria sobre restricción fiscal o reducción del déficit en Capitol Hill y no vemos ninguna surgiendo a menos que Biden gane la reelección y los republicanos vuelvan a su mantra fiscal conservador de 2011,” escribió en una nota reciente a los clientes.

Tal escenario podría llevar a un juego de alto riesgo sobre el déficit y el techo de la deuda que caracterizó las negociaciones entre la Casa Blanca y el Congreso durante la administración Obama, agregó. Las negociaciones sobre la extensión de los recortes fiscales de Bush tomaron varios años, vieron amenazas serias de que el Congreso no elevaría el techo de la deuda, un cierre gubernamental récord y llevaron a la agencia de calificación crediticia S&P a rebajar los valores de deuda de EEUU.

Es importante tener en cuenta que no está garantizado que los demócratas designen a Harris como su nominada en la convención del próximo mes, y la decisión estará en manos de los más de 4,000 delegados responsables de nominar formalmente a un candidato. “En el momento en que [Joe Biden] no sea candidato, están oficialmente no comprometidos,” dijo Elaine Kamarck, experta en convenciones y miembro del panel de reglas del Comité Nacional Demócrata, a Politico. No obstante, los analistas ven a Harris como la favorita abrumadora para obtener la nominación.

“Debido a las limitaciones de tiempo y logísticas, será difícil para cualquier demócrata [que no sea Harris] organizar una campaña y recaudar fondos,” dijo Brian Gardner, estratega jefe de Washington en Stifel, en un correo electrónico. “La Sra. Harris podría heredar la infraestructura de la campaña de Biden, incluidos los fondos de la campaña,” agregó. “Además, esperamos que el Caucus Negro del Congreso respalde a la vicepresidenta Harris… otros demócratas tendrán dificultades para igualar estas ventajas.”

El currículum de Harris

Harris no tiene un largo historial en política económica, ya que la mayor parte de su vida pública la ha pasado como fiscal, pero su breve tiempo como senadora y candidata presidencial en 2020 podría ofrecer algunas pistas sobre sus puntos de vista.

Durante su tiempo como fiscal general de California, ayudó a asegurar un acuerdo de u$s25 mil millones para propietarios de viviendas que habían sido ejecutados hipotecariamente de manera indebida tras la crisis financiera, después de retirarse de las conversaciones nacionales que beneficiaron a residentes de otros estados con menos dinero. También promovió legislación sobre los "derechos de los propietarios" en California, dos movimientos que consolidaron su estatus como defensora del consumidor en el periodo previo a su candidatura en 2020.

Harris también se enfocó en las dificultades de los inquilinos de bajos ingresos y de clase media, proponiendo durante su campaña presidencial un crédito fiscal para familias que gastan más del 30% de sus ingresos en alquiler y servicios públicos, en forma de un cheque mensual.

Otro factor importante en la biografía de Harris son sus lazos con grandes empresas tecnológicas. Como política con sede en San Francisco, ha cultivado estrechas conexiones con grandes empresas tecnológicas como Meta y Alphabet, un hecho que fue visto como un inconveniente en las primarias demócratas de 2020, pero que podría ser una buena noticia para los inversores en tecnología si ella gana la presidencia.

Harris también tuvo dificultades para encontrar un mensaje consistente sobre la política de salud durante esa campaña. Como senadora de primer año, abrazó la plataforma de “Medicare para Todos” del senador Bernie Sanders, pero se alejó de esa posición mientras buscaba la nominación, argumentando en su lugar permitir a los estadounidenses mantener su seguro de salud privado, pero también inscribirse en una alternativa de seguro público si lo deseaban.