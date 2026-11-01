Hackeo a Binance: la empresa anunció que ya recuperó casi la totalidad de los u$s6.300 millones robados

La plataforma de criptomonedas informó que logró reponer casi la totalidad de los activos afectados por el ciberataque y garantizó que los usuarios no asumirán las pérdidas. Tras reabrir los retiros, registró movimientos por miles de millones de dólares en pocas horas.

La empresa logró recuperar casi la totalidad de lo perdido por el hackeo, con fondos propios.

Binance anunció que ya logró cubrir el 95% de los activos afectados por el ciberataque que provocó el robo de aproximadamente US$ 6.300 millones , uno de los mayores incidentes de seguridad registrados en la industria de las criptomonedas. La actualización representa un avance respecto del 90% informado anteriormente y coincide con la reapertura gradual de los retiros, que generó una salida neta de aproximadamente u$s3.640 millones en apenas nueve horas y media.

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En un nuevo comunicado difundido este domingo, la compañía aseguró que los saldos de diez criptomonedas, entre ellas Bitcoin, Ethereum, BNB y las stablecoins USDT y USDC, ya cuentan con un respaldo del 100% . Además, ratificó que asumirá íntegramente el impacto financiero del ataque, sin trasladar las pérdidas a sus clientes.

El anuncio llega después de que la plataforma suspendiera temporalmente los retiros tras el ataque detectado el 29 de octubre, cuya autoría fue atribuida por el FBI a un grupo de hackers vinculado con Corea del Norte.

La compañía explicó que la reposición de los activos avanzó cinco puntos porcentuales respecto de su última actualización, cuando había informado una cobertura del 90%. De esta manera, el monto cubierto equivale aproximadamente a u$s5.985 millones , tomando como referencia los u$s6.300 millones sustraídos.

Binance comenzó a restablecer los retiros de forma gradual a las 06:00 UTC del 1 de noviembre de 2026. Para las 12:36 UTC, los retiros ya se habían reanudado en las 15 redes y activos de la fase inicial. Después de un pico inicial, los volúmenes de retiro bajaron y se están estabilizando según lo esperado, mientras que los volúmenes de depósito se mantuvieron significativos.Entre las 06:00 y las 15:30 UTC del 1 de noviembre, procesamos USD 4.649 millones en retiros y USD 1.010 millones en depósitos, lo que dio como resultado una salida neta de aproximadamente USD 3.640 millones. Esto representa el 2,1% de nuestros USD 171.000 millones en activos bajo gestión (AUM), según los últimos datos disponibles de Prueba de Reservas (PoR) al 28 de octubre de 2026. Se tomó una nueva instantánea de PoR a las 00:00 UTC del 31 de octubre y comenzó el cálculo de la prueba de conocimiento cero (ZKP). Se espera que el informe actualizado esté disponible mañana en nuestro sitio web de PoR.Nuestro equipo sigue probando rigurosamente las redes y activos restantes. Sabemos lo importante que es tener acceso seguro y confiable a tus fondos, y vamos a compartir los detalles de la próxima fase en cuanto podamos. Podés tener la tranquilidad de que las condiciones del mercado son estables.Gracias por tu paciencia y por tu apoyo continuo.

Según precisó Binance, el 5% pendiente corresponde principalmente a criptomonedas de menor liquidez, cuya adquisición demanda más tiempo debido a las dificultades para conseguir grandes volúmenes en el mercado.

Para completar la reposición, la plataforma continúa comprando los activos afectados mediante operaciones de mercado y transacciones extrabursátiles (OTC), que permiten negociar grandes cantidades de criptomonedas fuera de los mercados tradicionales.

El proceso de reposición se financia mediante recursos propios de Binance, fondos de seguridad destinados a proteger a los usuarios y reservas corporativas. La compañía reiteró que las pérdidas ocasionadas por el robo serán absorbidas por la empresa.

Cabe aclarar que la cobertura del 95% no significa que Binance haya recuperado ese porcentaje de los fondos sustraídos a los hackers, sino que logró reemplazar los activos afectados mediante sus propios recursos.

El FBI atribuyó el masivo hackeo a un grupo de Corea del Norte Freepik

Binance reabrió los retiros y registró una salida neta de u$s3.640 millones

En paralelo con la reposición de los fondos, Binance comenzó a restablecer sus servicios de retiro este domingo, a partir de las 6 UTC, mediante un esquema de habilitación gradual y controles de seguridad reforzados.

Según el último balance operativo difundido por la compañía, entre las 6 y las 15.30 UTC procesó retiros por u$s4.649 millones y depósitos por u$s1.010 millones, lo que dejó una salida neta cercana a los u$s3.640 millones.

La cifra representa aproximadamente el 2,1% de los u$s171.000 millones en activos bajo gestión informados en la última Prueba de Reservas (PoR), correspondiente al 28 de octubre.

La empresa detalló que, para las 12.36 UTC, los retiros ya se habían reanudado en las 15 redes y activos contemplados en la primera fase. Además, señaló que, después de un pico inicial, los volúmenes de retiro comenzaron a disminuir y a estabilizarse, mientras que los depósitos se mantuvieron en niveles significativos.

Binance aseguró que el servicio de depósitos permaneció habilitado durante el incidente y que sus equipos técnicos continúan evaluando las redes pendientes antes de avanzar con una nueva etapa de normalización.

Otro de los puntos centrales de la actualización es la revisión de las reservas de la plataforma, en un contexto en el que la seguridad y la disponibilidad de los fondos se convirtieron en las principales preocupaciones de los usuarios.

Binance informó que el 31 de octubre, a las 00 UTC, realizó una nueva instantánea de su Prueba de Reservas y comenzó a procesar una verificación criptográfica mediante tecnología de conocimiento cero (Zero-Knowledge Proof o ZKP). Este mecanismo permite a los usuarios comprobar que determinados activos se encuentran respaldados sin necesidad de revelar información privada sobre las cuentas.

La compañía prevé publicar una actualización de su informe de reservas durante los primeros días de noviembre, con el objetivo de aportar mayor transparencia sobre el respaldo de los fondos después del ataque.

El FBI atribuyó el robo millonario a hackers de Corea del Norte

Mientras Binance avanza con la normalización de sus operaciones, continúa la investigación sobre el ciberataque ocurrido alrededor del 29 de octubre. El FBI atribuyó el robo al grupo TraderTraitor, una organización de ciberdelincuentes vinculada con Corea del Norte que ya había sido relacionada con otros ataques a plataformas de activos digitales.

Según el organismo estadounidense, los responsables comenzaron a convertir parte de las criptomonedas sustraídas en Ethereum, una maniobra que podría facilitar posteriores operaciones de lavado mediante plataformas de finanzas descentralizadas y servicios de intercambio instantáneo.

La investigación también involucra a otras agencias estadounidenses y empresas especializadas en el seguimiento de operaciones sobre blockchain, que trabajan para identificar y bloquear los movimientos de los activos robados.