A un año de las elecciones 2027: quién lidera las encuestas, el candidato con más potencial y qué temas preocupan a los argentinos

Distintas consultoras midieron imagen, intención de voto y escenarios para el balotaje. Los más competitivos, los de peor imagen y quiénes tienen mayor potencial. Salarios, empleo e incertidumbre económica atraviesan las preocupaciones de los argentinos.

A un año de las elecciones presidenciales de 2027 , las encuestas empiezan a delinear un escenario con varios interrogantes: Javier Milei mantiene una base electoral competitiva, Axel Kicillof se consolida como una de las principales referencias opositoras y Patricia Bullrich aparece con mejores resultados en algunos escenarios de segunda vuelta. Sin embargo, ningún relevamiento permite anticipar hoy un ganador y las diferencias entre las mediciones reflejan un panorama todavía abierto.

Los estudios de CB Global Data, Delfos, Synopsis, Equipo Mide y Zentrix midieron distintos aspectos de la disputa: intención de voto, imagen positiva, rechazo, potencial electoral y enfrentamientos hipotéticos de balotaje. También indagaron, con distintos alcances, sobre las principales preocupaciones sociales y las expectativas frente al rumbo del país. Los resultados muestran que la economía cotidiana, el empleo y los ingresos pueden convertirse en factores decisivos para definir el comportamiento electoral.

El relevamiento de CB Global Data muestra a Javier Milei al frente de la intención de voto individual, con el 27,1%, seguido por Axel Kicillof, con el 16,5%. La opción de un candidato del kirchnerismo reúne el 12,1%, mientras que Patricia Bullrich alcanza el 8,5%. El resultado expone una ventaja del Presidente en un escenario de candidaturas separadas, aunque también refleja la fragmentación del espacio peronista.

La diferencia cambia cuando se proyectan eventuales balotajes. Milei obtiene el 43% frente al 40,6% de Kicillof, una distancia inferior al margen de error del estudio. En cambio, Bullrich alcanza el 47% frente al 40,1% del gobernador bonaerense. La encuesta también detectó que el 57,5% prefiere un cambio de Gobierno en 2027, frente al 33,8% que opta por la continuidad. El estudio, realizado entre el 21 y el 25 de octubre sobre 1.151 casos, no presentó en los datos difundidos un ranking específico de preocupaciones sociales: su principal indicador sobre el clima político fue precisamente la preferencia por un cambio de Gobierno.

En paralelo, otra medición de CB Global Data mostró una ventaja territorial de Milei sobre Kicillof en 13 de las 24 jurisdicciones. El Presidente se impuso en Córdoba, Mendoza, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires, cuatro distritos de fuerte peso electoral. En Córdoba obtuvo 52,5% de imagen positiva contra 19% del gobernador; en Mendoza, 53,7% contra 20,8%; en Santa Fe, 40,5% contra 27%, y en CABA, 38,2% contra 28,1%. Kicillof, por su parte, prevaleció en la provincia de Buenos Aires, con 43,4% frente a 34,5% de Milei. Este relevamiento midió imagen y no intención de voto, por lo que no constituye una proyección directa de los resultados de 2027.

Varias consultoras midieron intención de voto, imagen y escenarios de balotaje. El Presidente conserva un núcleo competitivo, mientras el gobernador bonaerense y la senadora muestran distintas fortalezas.

Paridad entre el peronismo y La Libertad Avanza y una ventaja opositora en los balotajes proyectados

La encuesta de Synopsis también refleja una competencia ajustada entre los dos principales espacios políticos. En la medición de intención de voto por partido, el peronismo reúne el 36% y La Libertad Avanza alcanza el 33,5%, una diferencia de apenas 2,5 puntos, menor al margen de error. Más atrás aparecen la izquierda, con 10%, y el PRO, con 5,8%. En la pregunta sobre el rumbo político, el 56,7% se inclina por un cambio de Gobierno, mientras que el 41% prefiere la continuidad de Milei.

Los escenarios de segunda vuelta muestran resultados diferentes según los candidatos y la forma de contabilizar a los indecisos y los votos en blanco. En la primera medición, Milei obtiene 41,9% frente a 41,8% de Kicillof. Cuando se redistribuyen los votos en blanco y los indecisos, el gobernador alcanza 52% y el Presidente 47,8%. En otro eventual balotaje, Sergio Massa llega al 53,1% frente al 46,9% de Milei, luego de esa proyección. Bullrich, en cambio, obtiene 50,9% contra 49,1% de Kicillof. El estudio se realizó entre el 12 y el 17 de octubre sobre 1.259 casos, con un margen de error de ±2,8%.

En cuanto a las preocupaciones sociales, una medición anterior de Synopsis ubicó al desempleo en el primer lugar, con 31,5% de las menciones, seguido por la corrupción (24,7%) y la inseguridad (12,2%). En ese mismo relevamiento, el 54% consideraba que la situación económica estaba peor que un año antes y el 48,4% esperaba que empeorara durante los siguientes 12 meses. Los datos muestran que el empleo y las expectativas económicas ya formaban parte del clima de opinión relevado por la consultora.

Milei encabeza la intención de voto, pero Kicillof tiene mayor potencial electoral

El estudio de Equipo Mide ubica a Milei primero en intención de voto individual, con el 31%, seguido por Kicillof, con el 25%. Más atrás aparecen Myriam Bregman (6%), Victoria Villarruel (5%), Sergio Massa (4%) y Patricia Bullrich (4%). Al medir por espacios, La Libertad Avanza reúne el 33%, mientras que el kirchnerismo alcanza el 17% y el peronismo no kirchnerista, el 16%.

La diferencia aparece al observar el potencial de crecimiento. Milei registra un 42% de potencial de voto, compuesto por un 21% que lo votaría con seguridad y otro 21% que podría hacerlo. Kicillof, en cambio, llega al 46%: tiene un 25% de voto seguro y otro 21% que podría elegirlo. El rechazo también es elevado: el 57% afirma que nunca votaría al Presidente y el 53% descarta al gobernador bonaerense. Bullrich alcanza un techo electoral del 40%, mientras que Massa llega al 38%.

La encuesta también refleja una sociedad dividida frente al rumbo político: el 42% se inclina por una alternativa opositora y el 34% por la continuidad del oficialismo. Además, el 41% manifiesta mayor preocupación ante un eventual regreso del peronismo, mientras que el 40% teme que Milei continúe en el poder. El relevamiento se realizó sobre 2.114 casos entre el 18 y el 25 de septiembre, con un margen de error de ±2,1%. Los datos difundidos no incluyen un ranking de problemas económicos o sociales, pero sí muestran que la discusión sobre continuidad y cambio divide al electorado en proporciones similares.

Cristina Kirchner encabeza la imagen positiva y supera a Milei por 6,2 puntos

La encuesta de Analogías ubicó a Cristina Fernández de Kirchner como la dirigente con mejor imagen positiva, con el 45,1%, por encima de Patricia Bullrich (44%), Axel Kicillof (43,3%) y Javier Milei (38,9%). La diferencia entre la expresidenta y el actual mandatario alcanza los 6,2 puntos porcentuales. El relevamiento se realizó entre el 10 y el 14 de octubre sobre 2.863 casos en todo el país, con un margen de error de ±2,2 puntos. Página|12+1

El estudio también detectó un escenario desfavorable para el Gobierno en materia económica y política: el 54,8% afirmó que su situación familiar empeoró durante el último año, mientras que el 55% manifestó preferir un cambio de Gobierno frente al 32,1% que optó por la continuidad de Milei. Además, el 59,3% consideró que existe mucha o bastante corrupción en la administración nacional. En intención de voto por espacios, el peronismo unido registró 31,6%, frente al 30,9% de Milei, aunque la diferencia se encuentra dentro del margen de error. Página|12+2

Milei recupera aprobación, pero el salario y el empleo condicionan su potencial electoral

El Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix registró una mejora de la aprobación de Milei por tercer mes consecutivo. En octubre, el 36,2% aprobó su gestión, frente a un 55,5% que la desaprobó. El Presidente reúne un 24,3% de voto seguro y otro 10,6% que podría elegirlo, lo que lleva su potencial electoral al 34,9%. Sin embargo, el 59,2% asegura que jamás lo votaría, un nivel de rechazo que limita sus posibilidades de expansión.

Entre los dirigentes opositores, Kicillof presenta el mayor voto seguro: 28,7%, por encima del 24,3% de Milei. Su potencial llega al 46,4%, aunque el 53% afirma que nunca lo votaría. Bullrich muestra el techo electoral más alto del relevamiento, con 48,6%, impulsado por un 29,4% que dice que podría elegirla, aunque su voto seguro es de 19,1%. Myriam Bregman, por su parte, tiene el saldo de imagen menos negativo, con 42% positiva y 44,8% negativa, pero sólo un 11,8% la votaría con seguridad. Villarruel registra el escenario más desfavorable: 25,9% de imagen positiva y 57,8% negativa.

La situación del mercado financiero afecta al resultado de las elecciones y el resultado de las elecciones al mercado financiero. ¿Cuánto y Como?.

El informe de Zentrix también aporta uno de los diagnósticos más detallados sobre las preocupaciones de la sociedad. La incertidumbre económica encabeza la lista, con el 48,2%, seguida por los ingresos y el salario (46,2%) y el desempleo (44,6%). Más atrás aparecen la corrupción, las deudas y las tarifas de servicios públicos. La inflación, en cambio, queda en el noveno puesto, con 16,7%. El desplazamiento sugiere que la preocupación ya no se concentra exclusivamente en los aumentos de precios, sino también en la capacidad de los ingresos para sostener el consumo y en la estabilidad laboral.

La encuesta también relevó las preferencias sobre el empleo: el 67,2% elegiría un trabajo registrado en relación de dependencia, frente al 26,9% que optaría por trabajar de manera independiente como monotributista. La estabilidad laboral y el salario estable aparecen entre los atributos más valorados, por encima de la autonomía, la flexibilidad horaria y el trabajo remoto. El estudio incluyó 1.278 casos entre el 19 y el 30 de octubre, con un margen de error teórico de ±2,7%.

Kicillof supera a Milei, pero el resultado cambia si compiten Macri y Villarruel

La consultora Delfos midió distintos escenarios electorales de cara a las presidenciales de 2027 y encontró una ventaja inicial para Axel Kicillof sobre Javier Milei. En la consulta que incluye a todos los posibles candidatos, el gobernador bonaerense alcanza el 36,4% de intención de voto, frente al 32,9% del Presidente. Más atrás aparecen Myriam Bregman, con el 7,5%; Mauricio Macri, con el 4,8%; y Victoria Villarruel, con el 3,8%. Por espacios políticos, el peronismo y el kirchnerismo reúnen el 37,5%, frente al 32,5% de La Libertad Avanza.

El relevamiento también evaluó qué sucedería si la vicepresidenta o el expresidente no se presentaran. Sin Villarruel, Kicillof amplía su ventaja y llega al 38%, mientras que Milei queda relegado. En cambio, si tampoco participa Mauricio Macri, el escenario se modifica: el Presidente alcanza el 38,6% y el gobernador bonaerense obtiene el 35,2%. El estudio se realizó entre el 20 y el 26 de octubre sobre 4.995 personas mayores de 18 años, con un margen de error de ±1,5 puntos porcentuales.

Javier Milei y Axel Kicillof aparecen con una fuerte presencia en los sondeos.

Un escenario abierto: la economía, el rechazo y el voto que todavía no tiene dueño

Las cuatro consultoras muestran que Milei conserva una base electoral relevante y que, en algunos escenarios de primera vuelta, aparece al frente. Sin embargo, los niveles de rechazo y la preferencia por un cambio de Gobierno constituyen límites para el oficialismo. Kicillof se destaca por su voto seguro y su potencial electoral en las mediciones de Equipo Mide y Zentrix, mientras que Bullrich presenta una competitividad mayor en algunos escenarios de balotaje, aunque todavía no traduce ese desempeño en una intención de voto individual equivalente.

La economía aparece como el principal terreno de disputa. Los datos de Zentrix muestran que los ingresos, el empleo y la incertidumbre desplazaron a la inflación como preocupaciones centrales. Synopsis también había registrado al desempleo entre los principales problemas del país y un deterioro de las expectativas económicas. A casi un año de la elección, la evolución del salario real, la actividad y el mercado laboral puede incidir tanto en la evaluación del Gobierno como en la posibilidad de que la oposición unifique una alternativa competitiva.