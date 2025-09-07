Impacto en mercados tras la dura derrota de La Libertad Avanza: esperan fuerte presión sobre el dólar y riesgo país, y más castigo para ADRs y bonos

El oficialismo sufrió en la provincia de Buenos Aires un revés más contundente de lo que preveían los mercados. En la city descuentan que este lunes el dólar abrirá con fuerte presión alcista, mientras que bonos y acciones profundizarán las pérdidas y el riesgo país se consolidará por encima de los 900 puntos. En este marco, el Gobierno encara una semana decisiva, con una exigente licitación de deuda por delante y crecientes voces que reclaman un “reseteo” de la política económica.

La contundente derrota electoral de La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas de la provincia de Buenos Aires, a manos del peronismo, deja planteado para este lunes un "turbulento" escenario financiero, con fuerte tensión para el dólar y los activos argentinos. Previo a la apertura de los mercados, la city anticipa una importante presión cambiaria, desplome para bonos y acciones, y un riesgo país el alza, largamente por encima de los 900 puntos básicos. El Gobierno encara así una semana crítica, atravesada por una licitación de deuda clave y por las crecientes demandas del mercado de un “reseteo” del programa económico, pese a que el propio presidente Javier Milei ratificó esta misma noche el rumbo tras reconocer el duro castigo en las urnas.

“Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes, y con todo lo que tengamos, el equilibrio fiscal. Vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria. Vamos a mantener el esquema cambiario. Vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación. Vamos a seguir mejorando en nuestra política de capital humano. Vamos a seguir manteniendo las reformas”, señaló Milei desde el escenario, rodeado de sus principales ministros, la secretaria general de la Presidencia y hermana, Karina Milei, y del asesor Santiago Caputo.

Llamó la atención que no estuviera presente el ministro de Economía, Luis Caputo. “ Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario ”, había escrito esta misma noche el jefe del Palacio de Hacienda a través de X.

Con más del 94% de los votos escrutados, Fuerza Patria se impuso con el 47,15% de los sufragios, frente a un 33,79% de LLA. A contramano de lo esperado, el oficialismo quedó relegado en casi todos los distritos -solo logró imponerse en la quinta y sexta sección- y mostró una debilidad marcada en la primera sección electoral. En la tercera sección, en tanto, la diferencia se estiró a más de 25 puntos en su contra.

La primera reacción ya se observaba en la noche del dómingo en el denominado dólar cripto , que escalaba hasta los $1.473, superando incluso el techo de la banda de flotación ($1.470), según la mediana de los exchanges locales, que reporta Coinmonitor. Se trata de un salto de casi 4,5% o $63, respecto a 24 horas atrás. Ese nivel, arriba del techo de la banda, habilitaría las ventas del Banco Central (si es que llega a ese precio el tipo de cambio oficial mayorista, que cerró el viernes a $1.355).

En el mercado ya estiman que la magnitud de la derrota de LLA en suelo bonaerense forzará una corrección inmediata en los activos financieros, dado que el resultado electoral no estaba puesto en precios (se esperaba, en el peor de los casos, una derrota por 5 puntos para el oficialismo).

Pero la amplia diferencia oficializada -que supera los 13 puntos- instala en la city la expectativa de una apertura con fuerte tensión: un dólar buscando rápidamente el techo de la banda y eventuales intervenciones del Tesoro o eventualmente del Banco Central para intentar contener "los daños", según anticipan operadores consultados por Ámbito. El margen de maniobra, sin embargo, luce acotado: al Tesoro le quedan apenas unos u$s1.200 millones depositados en el BCRA, tras haber utilizado en los últimos cuatro días hábiles al menos u$s500 millones para sostener la paridad.

"Consideramos que estos resultados probablemente generen una sorpresa negativa en los mercados. Los tipos de cambio en los mercados de cripto ya reflejan tensión", sostuvieron desde Adcap.

Para el mercado, se vienen días de mucho estrés cambiario y financiero. "Siempre fue una cuestión de magnitud en la diferencia de votos. Este resultado no estaba dentro de la expectativa de nadie, por lo que lo que esperaríamos es fuerte turbulencia", comentó a este medio, Pablo Repetto, Head of Research de Aurum Valores, quien consideró la necesidad de una "recalibracion de la política económica para tratar de llegar a octubre en una situación de menos fragilidad financiera y económica", pese a los dichos de Milei.

En ese marco, se descuenta un “lunes negro” en la apertura, más allá de que algunos analistas remarcan que los fundamentals macro podrían aportar cierto sostén, como el superávit fiscal y un tipo de cambio que, de alcanzar el techo de la banda, incluso podría mejorar la competitividad.

"El Gobierno -ya criticado por varios errores iniciales de política cambiaria y monetaria- enfrenta su primera crisis de envergadura", afirmaron desde Adcap. En ese sentido, crece la especulación sobre posibles cambios en el gabinete y nuevas medidas que podrían anunciarse el lunes por la mañana, comentan en la city. La administración estaría evaluando algunas opciones de emergencia política para afrontar la crítica situación financiera.

Son horas frenéticas para el oficialismo, que aún debe terminar de procesar una derrota de enorme magnitud y que, inevitablemente, condicionará la disputa electoral de fines de octubre. “La ratificación del rumbo fiscal era esperable. La continuidad del esquema cambiario y monetario busca transmitir serenidad. La ratificación de Caputo va en el mismo sentido. Si hubiera un cambio, difícilmente este fuera el momento para anunciarlo. Habrá que ver cómo evolucionan los acontecimientos”, apuntó Repetto.

Más allá de esa señal de continuidad, la city aguarda definiciones concretas del equipo económico de cara a la apertura de este lunes, o, en su defecto, para los próximos días. El resultado electoral debilitó el capital político del Gobierno para sostener el actual andamiaje, que se apoya en ventas de divisas, intervenciones en el mercado de futuros, encajes en niveles récord y tasas reales en máximos históricos. Una estrategia que claramente no es sostenible en el tiempo.