Inclusión financiera: 3,3 millones de adultos mayores ya usan billeteras virtuales en Argentina

El mayor crecimiento del uso de billeteras se dio en la población mayor a 60 años. Desde las fintech sugieren que se permita cobrar los sueldos en estas herramientas.

Las fintech reclaman que se puedan depositar sueldos en billeteras virtuales. Imagen: Freepik

Más de tres millones de adultos mayores ya utilizan billeteras virtuales en Argentina. Se trata del segmento de la población que más incrementó el uso de estas herramientas durante 2025.

Según un relevamiento de la Cámara Argentina Fintech, los nuevos titulares de billeteras virtuales mayores a 60 años aumentaron 29,7% en el año. En este marco, el número de usuarios trepó a 3,3 millones, lo cual refleja un significativo interés de este grupo en modernizar su forma de relacionarse con el dinero.

“Los adultos mayores utilizan la tecnología a diario y el uso de billeteras virtuales crece con fuerza en este segmento en los últimos años. Darles la opción de decidir dónde cobrar sus haberes les ahorraría trámites y pasos innecesarios. De esta forma, tendrían la libertad de elegir el servicio que se ajuste mejor a sus necesidades”, aseguró Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech.

Frente a este escenario, Taquion exhibió que el 42% de los jubilados transfiere dinero a su billetera virtual para generar rendimientos, el 63% estaría dispuesto a cobrar su haber en una de estas, y un 90% cree que cualquier persona debería poder elegir libremente dónde cobrar su jubilación y administrar su dinero.

El uso de billeteras virtuales le quita terreno al efectivo De acuerdo con datos de la consultora Invecq, los adultos que utilizan billeteras realizan hasta 80% menos extracciones de efectivo que quienes solo operan con una cuenta bancaria. Como reflejo de esta dinámica, las extracciones por cajero cayeron 65% desde 2020, reduciéndose el uso de efectivo del 18,9% del PBI al 6,2%, producto de la digitalización de los pagos.

image En el mismo sentido, recientemente el INDEC mostró que la categoría "otros medios de pago", que incluye a los pagos con QR, ya representan el principal medio de pago en los autoservicios mayoristas, concentrando más de un 30%, mientras que en supermercados explicaron cerca del 13%, cuando hace apenas unos años representaban en torno al 1%.