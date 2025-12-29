Andy Ini: "Aún en estos tiempos se puede hacer humor sin recurrir a la grosería"

Andy Ini presenta “Conoces a Andy Ini, me suena”, en el Paseo La Plaza, en el marco del ciclo de Teatro, humor y música judía que se realizara todos los martes a las 20 con diferentes obras. El 6 de enero arranca el ciclo con el show de Ini donde ofrece un show de stand up fusionado con música en vivo.

“El fenómeno de los influencers en teatros obedece a una cuestión emocional: el público va a verlos y no por lo que digan o el contenido del show, sólo buscan estar cerca de sus ídolos”, dice Andy Ini, quien presenta el 6 de enero “Conoces a Andy Ini, me suena”, en el Paseo La Plaza, en el marco del ciclo de Teatro, humor y música judía que se realizara todos los martes a las 20 con diferentes obras.

Ini ofrece un show de stand up fusionado con música en vivo. Hace más de 18 años se presenta con sus espectáculos en Buenos Aires y Latinoamérica, con varios shows en el Broadway Comedy Club de New York.

Grabó especiales para Comedy Central, Cadena Caracol Colombia y participó en varios festivales internacionales. En su rol de cantante abrió con sus canciones conciertos de Ricardo Montaner en Centro América. En Argentina fue destacado con los premios ACE, Talento Les Luthiers y premio HUGO como mejor artista de café concert. Conversamos con Ini.

Andy Ini: Mis espectáculos se diferencian de otros stand up, porque no son solamente de stand up, y al incluir canciones y versatilidad vocal, la sensación es de espectáculo integral, como si hubieras ido a ver a un showman, de esos que hacen humor, tocan instrumentos, cantan, interactúan y al mismo tiempo le da un dinamismo diferente al de solo texto. Por otra parte, el estilo de humor es muy diferente a lo que abunda en plaza, ya que el material no cae en lo soez, es decir, aún en estos tiempos se puede hacer humor sin recurrir a la grosería. Esto hace que el público sea muy amplio, desde gente que le gusta el stand up típico del Paseo La Plaza, hasta personas asiduas al teatro Colón.

P.: ¿Cómo será este nuevo show que estrenás en La Plaza?

A.I.: Este nuevo show va a ser una puesta intimista, cercana, interactiva, donde el humor y la música se irán tejiendo según el público que asista a la función. Claro, hay una base, pero luego el tipo de público decidirá, sin saberlo, lo que se dirá en cada función. No todos los públicos son iguales. El secreto es saber que le gusta a estos comensales de show y darles su plato preferido.

P.: ¿Qué divierte al público entre las historias y canciones que interpretás?

A.I.: Le divierte la identificación, la sorpresa y sobre todo la espontaneidad. Entrar en un mundo construido para ellos.

P.: ¿Cómo ves el humor hoy y los capocómicos en la cartelera teatral?

A.I.: Hoy hay mucha variedad y para todos los gustos. Cada vez hay más comediantes jóvenes surgidos de redes sociales para público joven. Hay un nicho de personas +40 o +50 que tal vez no se identifican con este fenómeno de IG y TikTok. No apunto solo a ese público, pero como artista sí la incluyo en las temáticas y canciones que disfrutan.

P.: ¿Cómo es este auge de los influencers en el escenario, son tan efectivos en vivo en teatro como en los reels de Instagram?

A.I.: El fenómeno es tan fuerte desde lo emocional que mayormente el público va a ver a su ídolo, no importa qué diga o el contenido, ni buenos sean o cuán preparados estén. En general los espectadores van a verlos por esa cercanía que generan las redes, es tu compañía de todos los días, el que te hace reír en el colectivo, tirado en tu cama o lo compartís con amigos. Es un público fiel y no tan exigente, más parecido al que va a ver a su amigo o familiar actor y le festeja todo por esa cercanía emocional. Haciendo un paralelismo con la música actual de esta generación de jóvenes, no hace falta tener buena voz para ser cantante. Lo que se consume es la cultura urbana de la época. Si son efectivos o no, para el que los va a ver seguramente sí. Porque los ve y eso es todo lo que anhelaba. Si no fuera así no se le pagaría a tantos influencers o artistas del momento para que solo hagan presencia, y nada más.