China inició los ejercicios militares más extensos de su historia alrededor de Taiwán

El Ejército chino desplegó buques, aviones y artillería con fuego real en zonas cercanas a la isla, en una demostración de fuerza que apunta a bloquear apoyos externos y responde al fortalecimiento militar de Taipéi con respaldo de EEUU.

Las maniobras, denominadas “Misión Justicia 2025”, se desarrollan en áreas marítimas y aéreas clave del estrecho y superan en alcance y proximidad a Taiwán a todos los ejercicios realizados por Pekín hasta el momento.

China lanzó este lunes la rutina de ejercicios militares más extensa de su historia en torno a Taiwán . El objetivo del despliegue consistió en demostrar la capacidad china para aislar la isla que reclama como propia, de cualquier apoyo extranjero. El aumento de destructores, fragatas, cazas, bombarderos y vehículos aéreos no tripulados en la periferia de Taiwán se debe, en parte, a compra de armamento por parte de Taipéi a EEUU, por u$s10.000 millones.

El Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación de China afirmó haber desplegado la "Misión Justicia 2025", una operación para desplegar tropas, buques de guerra, aviones de combate y artillería, alrededor de la isla de Taiwán, de gobierno democrático y autónomo. Las tropas de Pekín llevar a cabo fuego real y ataques simulados contra objetivos terrestres y marítimos, así como maniobras para bloquear los principales puertos de Taiwán.

Los ejercicios con fuego real se extenderán también durante el martes y abarcarán un número inédito de siete zonas delimitadas por la Administración de Seguridad Marítima de China. La magnitud del despliegue convierte a estas maniobras en las más amplias jamás realizadas por el país, tanto por la superficie cubierta como por la cercanía a Taiwán.

Desde el Comando del Teatro Oriental de China, informaron que las operaciones incluyen el uso coordinado de destructores, fragatas, cazas, bombarderos y vehículos aéreos no tripulados , junto con lanzamientos de cohetes de largo alcance. Las maniobras se desarrollan tanto en el mar como en el espacio aéreo del centro del estrecho de Taiwán, con foco en ataques simulados sobre objetivos terrestres móviles. Según las autoridades militares, el propósito central es evaluar la capacidad de las tropas para ejecutar golpes de precisión sobre puntos estratégicos.

El anuncio de los ejercicios se produjo luego de que Pekín manifestara su malestar por los acuerdos de venta de armamento entre Washington y Taipéi, así como por declaraciones recientes de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien sugirió que Japón podría involucrarse en un eventual escenario de conflicto si China avanzara sobre la isla autónoma que considera parte de su territorio.

Las sanciones que China estableció por el comercio de armas entre EEUU y Taiwán

El gobierno de China sancionó a 20 empresas de defensa de los EEUU y a 10 de sus ejecutivos el pasado viernes, por un acuerdo de venta con Taiwán. Las sanciones incluyen la congelación de activos de las compañías en China, y prohíbe a otras empresas de aquel país tratar con ellas, según explicó el ministro de relaciones exteriores chino.

La semana pasada, el gobierno de EEUU había acordado con su par taiwanés, un contrato por venta de armas de entre u$s10.000 y 11.000 millones -el más caro de la historia- entre ambos países. A pesar de que aún resta que el Congreso estadounidense apruebe la exportación, el gobierno chino tomó el pacto como una brutal agresión.

Esto, debido a que "la cuestión de Taiwán está en el núcleo de los intereses fundamentales de China y es la primera línea roja que no debe cruzarse en las relaciones entre China y EEUU" según dijo Wang Yi, ministro de relaciones exteriores de China. Yi también detalló que "cualquier empresa o individuo que participe en ventas de armas a Taiwán pagará el precio por sus actos ilícitos". Desde Pekín aseguran que las ventas de armas a Taiwán, de concretarse, violan los acuerdos diplomáticos que mantienen con Washington.