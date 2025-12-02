Bancos se oponen a que las billeteras virtuales gestionen el pago de salarios y jubilaciones + Seguir en









Las principales cámaras del sector financiero cuestionaron la propuesta incluida en la reforma laboral y advirtieron que trasladar sueldos y prestaciones a aplicaciones digitales implicaría mayores riesgos para trabajadores y jubilados.

Las entidades financieras defendieron el sistema bancario tradicional y alertaron sobre la falta de controles en las plataformas digitales. Mariano Fuchila

Las principales cámaras del sistema financiero salieron a manifestar su rechazo frente a la posibilidad de que los salarios, jubilaciones y asignaciones puedan acreditarse a través de billeteras virtuales, una alternativa contemplada en la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Las entidades nucleadas en ADEBA, ABA y ABAPPRA defendieron el esquema actual de pago a través de bancos regulados y supervisados, al que calificaron como “una de las políticas públicas más sólidas de las últimas décadas”. Según afirmaron, este modelo “probó su solidez incluso en los momentos de mayor inestabilidad económica”.

En un comunicado conjunto, remarcaron que el servicio para trabajadores y jubilados es “de calidad y sin costo”, y que las normas vigentes están alineadas con estándares internacionales que privilegian la seguridad y la trazabilidad dentro del sistema financiero formal.

Riesgos para los usuarios Las cámaras bancarias señalaron que permitir el depósito de haberes en billeteras digitales implicaría “un descenso en los niveles de formalidad y de exigencias regulatorias” para plataformas que no cuentan con el mismo marco de control que los bancos.

En ese sentido, advirtieron que la medida podría exponer a los beneficiarios a eventuales pérdidas si la empresa detrás de la billetera enfrenta problemas financieros o de gestión.

“Relajar las condiciones para el pago de sueldos y jubilaciones supone riesgos concretos para millones de personas”, remarcaron, al tiempo que pidieron mantener los pagos dentro del sistema bancario tradicional.