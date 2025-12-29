Paul Aron, frustrado, cruzó a Franco Colapinto: "Para un chico de Argentina es más fácil encontrar patrocinadores" + Seguir en









El piloto de reserva de Alpine se mostró descontento con su situación actual y se comparó con el resto de los corredores de la Fórmula 1. "Mi trayectoria ha sido sin duda mucho más complicada”, aseguró.

Paul Aron cruzó a Franco Colapinto por su llegada a la Fórmula 1.

Preparado para una nueva temporada de Fórmula 1, el joven piloto estonio Paul Aron, que continuará como reserva de Alpine detrás de Franco Colapinto y Pierre Gasly, expresó su frustración con su presente en el automovilismo y lanzó una crítica contra el argentino.

La escudería francesa ya confirmó que en 2026 sus pilotos oficiales serán Colapinto y Gasly y que Aron quedó nuevamente relegado al puesto de reserva. Ante este contexto, el joven estonio remarcó que el factor económico es fundamental para poder progresar en la Máxima. En ese sentido, lanzó un comentario directamente dirigido al pilarense: "Para un chico que tiene a Argentina como su país de origen es más fácil encontrar seguidores, patrocinadores y dinero que para mí, que vengo de Estonia, donde hay 1,3 millón de habitantes”, lanzó.

De esta manera, Aron señaló que su carrera estuvo marcada por las dificultades estructurales que tuvo que atravesar para llegar a donde está hoy: "Sé muy bien que este camino ha sido más fácil para algunos chicos, porque siempre han contado con un buen apoyo. Durante mi carrera, nos las arreglamos muy bien con lo que teníamos, pero mi trayectoria ha sido sin duda mucho más complicada”.

Más allá del comentario hacia Colapinto, el estonio también habló de su estancamiento profesional, dejando de lado las dificultades pasadas y económicas. "Llevo un año y, según mi lógica, dos años es el máximo. Cuanto más tiempo estés como reserva, más tiempo te pierdes en la niebla”, reconoció.

En esa línea, se mostró disconforme con la rutina del simulador y dejó en claro: "Soy piloto de carreras y no vine a la Fórmula 1 para, en teoría, jugar a un videojuego”.

En 2026, compartirá ese rol en Alpine con Kush Maini y Jack Doohan, mientras mira desde los boxes el desarrollo de la dupla Colapinto–Gasly. El recorrido de Franco Colapinto para llegar a la Fórmula 1 A pesar de los dichos de Aron, el recorrido de Franco Colapinto para llegar a la Fórmula 1 también estuvo lleno de obstáculos. Para poder medirse al mejor nivel, el pilarense tuvo que dejar el país a los 14 años para instalarse solo en Europa, afrontar años de competencia con presupuestos ajustados y atravesar categorías formativas altamente competitivas antes de consolidarse. Su llegada a la Fórmula 1 no se dio como un anuncio inesperado, sino tras un proceso largo dentro de academias, trabajos en simulador y oportunidades ganadas en pista, hasta convertirse en una de las apuestas fuertes de Alpine para el futuro inmediato. El 2026 será su primer año siendo piloto titular ya que tanto en 2024 y 2025 había comenzado como reserva y terminó ocupando un lugar en la parrilla como reemplazo de sus compañeros, que no habían logrado el desempeño deseado.