Inflación: en tres meses ya se consumió casi toda la meta anual del Gobierno y se recalientan expectativas 2026

El IPC acumulado del primer trimestre quedó a un paso de igualar la pauta del Presupuesto 2026. El dato de marzo volvió a superar el 3% y expone un freno en el proceso de desinflación.

La principal señal de alerta surge de la dinámica de la inflación subyacente. En marzo, la inflación núcleo se ubicó en 3,2%, con una aceleración frente al mes previo y superando el piso del 3%.

La dinámica de los precios volvió a encender señales de alerta . En apenas tres meses, la inflación acumuló 9,4% , prácticamente el mismo nivel que el Gobierno había fijado como meta para todo 2026 en la ley de Presupuesto ( 10,1% ). En los hechos, el primer trimestre dejó virtualmente agotado el objetivo oficial y expuso el desfasaje entre las proyecciones y la evolución real del índice.

El dato de marzo terminó de confirmar ese diagnóstico. Según informó el INDEC, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 3,4% , superando nuevamente el umbral del 3% y acumulando una extensa racha de 10 meses consecutivos sin señales de desaceleración. Con este resultado, la variación interanual se ubicó en 32,6% . Todo a pesar de la baja anual del dólar, que retrocede un 6,3% en lo que va de 2026.

Detrás del número general, el impulso volvió a concentrarse en tarifas, educación y transporte , en un mes atravesado por la estacionalidad del inicio de clases. A esto se sumó el impacto del encarecimiento del petróleo a nivel global, en medio de la tensión en Medio Oriente, que se trasladó rápidamente a los combustibles y a distintos costos de la economía.

A nivel de rubros, Educación lideró los aumentos con un alza de dos dígitos , seguida por Transporte, afectado por subas en combustibles, tarifas y pasajes. En paralelo, los precios regulados volvieron a crecer por encima del promedio, en el marco del proceso de recomposición de precios relativos que impulsa el Gobierno.

El propio presidente Javier Milei reconoció el deterioro del indicador. “El dato es malo, no nos gusta”, admitió, aunque buscó llevar tranquilidad al asegurar que existen factores que explican la aceleración y que permitirían retomar una trayectoria descendente en los próximos meses. En esa línea, insistió en que la inflación “hacia adelante va a bajar” y pidió “paciencia”.

El Presidente también atribuyó el resultado a factores transitorios, como el impacto de la suba del petróleo y la estacionalidad de marzo, y defendió el rumbo del programa económico. Incluso planteó que se trata de un “salto en el nivel de precios” más que de un cambio en la tendencia de fondo, al tiempo que ratificó que no habrá modificaciones en la política monetaria y fiscal.

Sin embargo, en el mercado el diagnóstico es más cauteloso. Las consultoras privadas ya venían ajustando al alza sus previsiones y ahora proyectan una inflación triplicando la pauta oficial. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ubica el IPC de 2026 en torno al 30% (estimaba un 3% para marzo). Y algunas consultoras ya estiman una inflación superior a la de 2025 (31,5%), y pronostican hasta un 33% anual.

El dato que preocupa al mercado: la inflación núcleo arriba del 3%

Más allá del número general, la principal señal de alerta surge de la dinámica de la inflación subyacente. En marzo, la inflación núcleo se ubicó en 3,2%, con una aceleración frente al mes previo y superando el piso del 3%.

Se trata de un indicador clave porque excluye los componentes más volátiles (estacionales) y regulados, y por lo tanto refleja con mayor precisión la tendencia de fondo de los precios. En ese sentido, el dato confirma que la nominalidad de la economía se mantiene en un escalón más alto del previsto.

Según coinciden distintas consultoras, la inflación núcleo viene mostrando una resistencia persistente a la baja: desde fines del año pasado se mueve en torno a valores cercanos al 3% mensual, lo que evidencia que el proceso de desinflación perdió tracción y enfrenta mayores rigideces.

Otro punto relevante es la composición del índice. Los analistas destacan que continúa la brecha entre bienes y servicios, con estos últimos creciendo a un ritmo sensiblemente superior. Este fenómeno responde al proceso de normalización de precios relativos y a una estructura de costos más rígida, lo que introduce mayor inercia en la dinámica inflacionaria.

En paralelo, el cambio en la ponderación de la canasta -con mayor peso de los servicios- también tiende a consolidar un piso más elevado para la inflación, lo que dificulta una desaceleración más rápida del indicador general. A esto se suma que algunos componentes con fuerte incidencia en la canasta, como alimentos -en particular carnes-, continúan mostrando presión, lo que agrega un factor adicional de persistencia.



Las principales “anclas” (actividad con crecimiento débil, mayor apertura comercial y un tipo de cambio a la baja) están mostrando ser insuficientes para desactivar completamente la inercia inflacionaria, alertan desde LCG. "Como todos los procesos desinflacionarios son lentos, hay que insistir con la prudencia fiscal y monetaria, e intentar apelar a otras herramientas complementarias para coordinar mejor las expectativas y las remarcaciones", sostienen.

Con este telón de fondo, los economistas advierten que, aun cuando algunos factores transitorios puedan diluirse en los próximos meses, la dinámica de la inflación núcleo sugiere que el proceso de desinflación será más gradual y complejo de lo que proyectaba el Gobierno. En definitiva, el dato del primer trimestre no solo deja a la meta oficial prácticamente sin margen, sino que también reabre el interrogante sobre la velocidad real a la que puede bajar la inflación en la Argentina.