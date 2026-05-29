Último fin de semana para aprovechar una ayuda económica de ANSES para jubilados

El beneficio seguirá vigente hasta el cierre de mayo y permite ahorrar en supermercados, farmacias y comercios.

Los reintegros se aplican usando tarjeta de débito donde se cobran los haberes previsionales.

Los jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) todavía tienen algunos días para aprovechar uno de los programas de ahorro más utilizados durante mayo.

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La iniciativa funciona mediante pagos realizados con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde el beneficiario recibe su jubilación, pensión o prestación social.

El programa alcanza no solamente a jubilados y pensionados , sino también a titulares de AUH , AUE, asignaciones familiares, pensiones no contributivas y otros beneficios sociales.

El programa Beneficios ANSES es un sistema de descuentos y promociones creado junto al Ministerio de Capital Humano para facilitar el acceso a productos básicos mediante reintegros automáticos y rebajas en miles de comercios adheridos. La propuesta se encuentra vigente en más de 7.000 locales y alcanza a más de 13.000 puntos de venta en todo el país.

El único requisito para acceder a las promociones es utilizar la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde se perciben los haberes previsionales o asignaciones sociales.

Uno de los detalles más importantes del sistema es que no existe un límite de operaciones por usuario. Esto significa que el beneficiario puede utilizar los descuentos todas las veces que quiera, siempre respetando los topes establecidos por cada comercio o banco participante.

En algunos supermercados, la rebaja se aplica automáticamente al momento del pago. En otros casos, el cliente paga el total de la compra y luego recibe el reintegro en la cuenta bancaria dentro de los siete días hábiles posteriores.

El programa también permite combinar promociones. Algunos jubilados acceden al descuento general de ANSES y al mismo tiempo suman beneficios adicionales otorgados por entidades bancarias o billeteras virtuales.

Se recomienda revisar previamente las condiciones de cada promoción, ya que los porcentajes de descuento y los topes de reintegro pueden variar según el comercio, el día y el medio de pago utilizado.

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Descuentos incluidos en el programa

Entre los beneficios más utilizados durante mayo aparecen las promociones en supermercados. Varias cadenas nacionales ofrecen descuentos del 10% para jubilados y pensionados adheridos al programa.

A eso se suman promociones especiales de bancos. El Banco Nación, por ejemplo, mantiene un reintegro adicional del 5% para quienes cobran sus haberes en la entidad y utilizan BNA+ junto a MODO. El beneficio alcanza a supermercados como Carrefour, Coto, Día, Jumbo, Disco, Vea, Chango Más y La Anónima. El tope semanal es de $5.000 y el mensual llega a $20.000.

Otros bancos ofrecen hasta un 25% de ahorro en comercios y la posibilidad de financiar compras en cuotas sin interés. En supermercados, el reintegro mensual puede alcanzar los $20.000.

En el caso del Banco Provincia, los jubilados que cobran mediante Cuenta DNI acceden a un descuento adicional del 5% en supermercados adheridos como Carrefour, Día, Chango Más y Toledo.

Además de alimentos, el programa contempla beneficios en productos de limpieza, higiene personal y perfumería, con descuentos que pueden llegar al 20%. Las promociones también alcanzan a farmacias y comercios de cercanía.

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Consultá comercios adheridos

ANSES mantiene actualizado el listado completo de supermercados y comercios participantes a través de sus canales oficiales. Ahí pueden verificarse los descuentos disponibles, los días de vigencia y las condiciones particulares de cada promoción.

Entre las cadenas adheridas aparecen Carrefour, Coto, Jumbo, Disco, Vea, Día, Chango Más, La Anónima y numerosos supermercados regionales.

La consulta puede realizarse desde la página oficial de Beneficios ANSES, donde además figuran promociones específicas según el banco y el medio de pago utilizado.

Se recomienda revisar periódicamente la información. Algunos descuentos cambian según la semana, el tipo de comercio o las campañas promocionales vigentes. También es importante prestar atención a los topes de reintegro.

Otro aspecto a tener en cuenta es que algunas promociones solamente aplican para compras presenciales y no para operaciones realizadas mediante tiendas online o aplicaciones de delivery. Chequear las condiciones del beneficio resulta fundamental.