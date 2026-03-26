La CNV busca lanzar un ETF del Merval para que se opere en todo el mundo

El ETF que busca la CNV permitiría invertir en las principales empresas del país sin necesidad de comprar cada acción individualmente.

El ETF que busca la CNV permitiría invertir en las principales empresas del país sin necesidad de comprar cada acción individualmente.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) avanza en un proyecto que podría marcar un antes y un después para el mercado local: la creación de un fondo cotizado en bolsa (ETF) basado en el índice Merval , con la particularidad de que podría operar tanto en el país como en el exterior.

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La iniciativa busca desarrollar un instrumento que replique el comportamiento del principal índice bursátil argentino , que le permitiría a los inversores acceder a una cartera diversificada de acciones locales a través de un solo activo , tal como sucede con el ETF SPY que replica el S&P 500.

Vale recordar que un ETF funciona como un fondo que cotiza en bolsa y sigue el rendimiento de un índice . En este caso, replicaría al S&P Merval, lo que permitiría invertir en las principales empresas del país sin necesidad de comprar cada acción individualmente. Esto simplifica el acceso y reduce costos operativos para los inversores.

La novedad más relevante del proyecto es su alcance internacional. La CNV busca estructurar un producto que pueda negociarse tanto en Argentina como en mercados externos , lo que ampliaría significativamente la base de inversores potenciales. Este punto es clave dado que abriría la puerta a flujos de capital global hacia activos argentinos.

"Buscamos la posibilidad de que haya un ETF local. El ETF local, por antonomasia, sería, por ejemplo, replicar el índice S&P ByMA, a través de un vehículo y que pueda tener cotización en el exterior y atraer capitales a la bolsa argentina", detalló Roberto Silva , presidente de la CNV, durante el Simposio del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

CNV - Comision - Nacional - De - Valores El ETF que busca la CNV permitiría invertir en las principales empresas del país sin necesidad de comprar cada acción individualmente. Mariano Fuchila

Actualmente, uno de los principales desafíos del mercado local es la baja liquidez y la limitada participación extranjera. Pero un ETF internacionalizado podría ayudar a revertir esta situación, facilitando la entrada de fondos institucionales que hoy enfrentan restricciones o barreras operativas.

Desarrollos de primer mundo

El desarrollo de este tipo de productos ya es común en mercados más avanzados, donde los ETF se convirtieron en una de las herramientas de inversión más populares. En ese sentido, la iniciativa busca alinear a Argentina con estándares internacionales y modernizar su ecosistema financiero.

Sin embargo, el proyecto aún enfrenta desafíos regulatorios y operativos. Será necesario definir aspectos clave como la estructura del fondo, los mecanismos de custodia, la replicación del índice y la coordinación con mercados internacionales.

Silva comentó que hay dos formas posibles para armar ETF locales. "Unos son los CEVA (certificados de valores) que se crearon, en su momento, junto con los Cedear y prácticamente no se usaron. Les dimos una vuelta de tuerca y los adaptamos para que sirvan para esto", señaló.

"Los vamos a habilitar en paralelo a los fondos comunes de inversión que pueden replicar índices, entonces uno va a poder hacer ETF locales a través de los dos vehículos", agregó.

El contexto también juega un rol importante. La evolución de la macroeconomía argentina y la estabilidad del mercado serán factores determinantes para el éxito del fondo cotizado. Sin confianza en el entorno económico, el atractivo del instrumento podría verse limitado.