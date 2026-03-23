Economía y la CNV trabajan contra reloj para poner en marcha los fondos para financiar despidos

Buscan activar los FAL para reducir litigiosidad laboral y, al mismo tiempo, sumar liquidez al mercado en un contexto de fuertes vencimientos en dólares.

El Ministerio de Economía y la Comisión Nacional de Valores (CNV) trabajan contra reloj para poner en marcha cuánto antes los F ondos de Asistencia Laboral (FAL), el sistema mediante el cual se buscará abaratar el costos del despido en las empresas, pero que a la vez tendrá un objetivo superior este año: será una de las fuentes de financiamiento alternativo de dónde Luis Caputo espera tener dolares para pagar vencimientos por u$s9.000 millones con bonistas.

La semana pasada el presidente de la CNV Roberto Silva mantuvo una reunión con 70 representantes de Agentes de liquidación y Compensación (ALIC) , que serán quienes podrán recibir dinero de los FAL para hacer inversiones.

Cabe señalar que, una vez que estén listas las reglamentaciones, cada empleador tiene que abrir una cuenta FAL a su nombre en alguna entidad autorizada por la CNV y allí hacer aportes mensuales hasta completar el riesgo de despido del total de su planta de trabajadores. Se estima que serían entre todos un total de u$s3.000 millones.

“Los FAL representan una oportunidad de crecimiento enorme para el mercado de capitales: son el tipo de inversores de largo plazo que necesitamos para consolidar y profundizar su desarrollo” dijo Silva quien sostuvo que la CNV esta "t rabajando junto al Ministerio de Economía sobre la futura reglamentación, que apunta a potenciar el crecimiento del mercado de capitales con un marco claro y previsible”.

Los FAL tienen la función de financiar el despido de parte de las empresas. Tratan de reducir el riesgo de litigiosidad ante tribunales. El año pasado la cantidad de juicios por despidos y cuestiones de tipo formal fue del orden de los 130.000 a los cuales se suman otros tantos por riesgos del trabajo.

Junto con esos fondos y modificaciones en las reglamentaciones, la Reforma Laboral aprobada en febrero trata de darle a los empresarios y marco más previsible para la contratación de personal, al disminuir el riesgo de judicialización.

Los fondos se constituyen con aporte del 2,5% sobre la masa de trabajadores en el caso de las pymes y del medio por ciento en las empresas grandes.

En tanto, entre el cuarto trimestre de 2024 y el mismo período de 2025 el desempleo pasó del 6,4% al 7,5%. Desde que asumió Milei en la Casa Rosada la cantidad de empleadores disminuyó en mas de 23.000.

La urgencia de Luis Caputo

Más allá de la cuestión meramente laboral, en el Palacio de Hacienda se entiende que con los FAL en marcha el Estado va a tener una nueva fuente de financiamiento para renovar deudas.

En el último encuentro organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) el ministro de Economía señaló precisamente que el equipo del Palacio tiene identificadas fuentes de financiamiento al mercado de capitales internacional, para renovar vencimientos por u$s9.000 para julio de este año y para enero y julio del 2027. Una parte podría venir de los FAL.

Quejas de Caputo con las Alycs

El ministro de Economía considera que el mercado local podría ser una alternativa al financiamiento del Estado. En Brasil el 90% de la deuda es local, por ejemplo, en Argentina es a la inversa. Caputo se quejó de que los agentes de bolsa locales no hayan dearrollado hasta ahora ningún vehículo financiero capaz de captar dólares "del colchón" ahora que está en marcha la ley de presunción de inocencia fiscal.