La mayoría de los ejecutivos latinoamericanos confía en los bonos y las acciones argentinas

Según Bank of America, el 41% de los administradores de fondos consultados espera que los bonos y acciones locales suban durante los próximos seis meses.

Según Bank of America, el 41% de los administradores de fondos consultados espera que los bonos y acciones locales suban durante los próximos seis meses.

Las perspectivas de los inversores internacionales sobre los activos financieros argentinos mostraron una mejora en octubre , pese al deterioro reciente de los bonos soberanos y la debilidad de las acciones. Según una encuesta de Bank of America , el 41% de los administradores de fondos consultados espera que las cotizaciones locales suban durante los próximos seis meses , frente al 27% que compartía esa expectativa en septiembre.

El relevamiento incluyó a 32 ejecutivos del sector financiero que administraban, en conjunto, aproximadamente u$s79.000 millones . Los resultados reflejaron una recuperación del optimismo en torno a la Argentina, aunque el escenario continúa condicionado por factores económicos y financieros tanto locales como internacionales.

La proporción de participantes con una visión neutral sobre los activos argentinos descendió del 30% al 25% entre septiembre y octubre . De esta manera, una mayor cantidad de gestores pasó a contemplar un escenario favorable para las inversiones en el país.

La mejora en las expectativas se produjo en un contexto de dificultades para la renta fija local. El riesgo país se ubicó en 622 puntos básicos , por encima de las 561 unidades con las que comenzó 2026.

El indicador había alcanzado un mínimo de 403 puntos el 7 de julio , pero luego retomó la tendencia alcista. Entre los factores que explicaron ese movimiento aparecen la s dudas sobre la evolución de la economía argentina de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y las posibles consecuencias de una recesión sobre las perspectivas políticas del Gobierno.

Según Bank of America, el 41% de los administradores de fondos consultados espera que los bonos y acciones locales suban durante los próximos seis meses.

A ese escenario se sumó el contexto internacional. Las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años superaron el 5%, un nivel que no se observaba desde 2002, lo que incrementó la presión sobre los activos de mercados emergentes.

La reacción favorable que experimentaron temporalmente los instrumentos argentinos tras el buen desempeño electoral de Flávio Bolsonaro en Brasil también perdió impulso. En ese período, el riesgo país había descendido hasta las 577 unidades, antes de volver a subir.

El Merval todavía no recupera terreno

En el mercado accionario, el índice Merval medido en dólares mediante el contado con liquidación (CCL) operó por debajo de los 1.800 puntos. La referencia contrasta con los valores cercanos a las 2.400 unidades que había alcanzado a comienzos de 2025.

Además, durante septiembre, cuando se realizó la encuesta anterior, el indicador se movía entre los 1.900 y los 2.000 puntos. La evolución posterior reflejó que la recuperación de las expectativas de los inversores todavía no se tradujo en una mejora sostenida de las cotizaciones.

Así, el sondeo de Bank of America mostró un mayor optimismo hacia los activos argentinos, aunque la evolución del riesgo país, las tasas internacionales y las perspectivas económicas seguirán siendo determinantes para consolidar ese cambio de percepción.