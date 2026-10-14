Los bonos y acciones extienden sus pérdidas y el riesgo país se ubica a un paso de los 600 puntos + Agregar ámbito en









Los títulos soberanos operan en baja, presionados por el escenario internacional y las expectativas de una suba de tasas de la Fed. En el plano local, los inversores comienzan a poner el foco en las próximas elecciones.

Los activos argentinos anotan bajas generalizadas este miércoles. Vecteezy

Los bonos soberanos argentinos en dólares caen en Wall Street y continúan sin un catalizador claro, en un escenario marcado por las nuevas tensiones geopolíticas y un panorama local en el que los inversores comienzan a poner el foco en las elecciones de 2027. Así, el riesgo país se sostiene a un paso de los 600 puntos básicos.

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En este contexto, el dato de inflación de EEUU, que se ubicó por encima de las expectativas del mercado, reforzó las perspectivas de una nueva suba de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) y volvió a presionar a los títulos argentinos en dólares, que registran caídas de hasta el 0,6%, principalmente en los tramos más largos de la curva.

Entre los bonos más afectados se destaca el Global 2041, con una baja del 0,55%, seguido por el Global 2046 (-0,08%) y el Global 2035 (-0,44%). En tanto, el riesgo país medido por el J.P. Morgan cae levemente a 595 puntos básicos y mantiene la presión cerca de una cifra clave.

ADRs y S&P Merval Por su parte, los ADRs vuelven a caer este miércoles y registran bajas de hasta 2,4% de la mano de Cresud, seguido por IRSA (-2,4%) y Banco BBVA (-2,3%). A contramano, YPF avanza hasta 0,6% y lidera el puñado de papeles al alza.

A su vez, el S&P Merval pierde 0,5% hasta los 2.855.500,87 puntos en pesos, mientras que en también anota un retroceso del 0,5%, hasta los 1.771,26 puntos. Las bajas están lideradas por los papeles bancarios, con Banco BBVA a la cabeza (-1,9%).