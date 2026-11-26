Entre las alternativas que destacan aparecen los bonos de Córdoba, San Juan y Santa Fe, aunque también hay oportunidades con mayores retornos.

Entre las alternativas se destacan aparecen los bonos de Córdoba, San Juan y Santa Fe, aunque también hay oportunidades con mayores retornos.

La volatilidad que volvió a sacudir al mercado argentino y la suba del riesgo país generaron que los bonos provinciales recuperaran atractivo : varios títulos ofrecen tasas superiores al 10% anual y cuentan con fundamentos fiscales que los diferencian entre sí.

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Entre las alternativas que destacan los analistas aparecen las obligaciones de Córdoba, San Juan y Santa Fe , aunque también hay oportunidades con mayores retornos en Buenos Aires y Entre Ríos . La elección depende, principalmente, de la tolerancia al riesgo, la capacidad de pago de cada jurisdicción y las garantías que respaldan las emisiones.

Javier Casabal , estratega de bonos en Adcap Grupo Financiero, señaló que los bonos de Córdoba atravesaron una corrección cercana al 14% desde sus máximos de julio , aunque mostraron una mayor resistencia que la deuda soberana, cuyo tramo largo retrocedió alrededor de 28%. Después de ese ajuste, los títulos cordobeses ofrecen rendimientos de entre 11% y 12%.

“Un nivel atractivo para una provincia que tiene un muy buen track record en su relación con los inversores y exhibe números fiscales saludables, con 1,4% de superávit primario en los últimos 12 meses”, destacó.

Por su parte, Justina Gedikian , estratega de renta fija en Cohen Aliados Financieros, identificó tres bonos con rendimientos de dos dígitos: San Juan 2035 , con 12,2%; Córdoba 2035 , con 11,6%; y Santa Fe 2034 , con 10,9%.

La analista explicó que el contexto volvió a poner en el radar a estos instrumentos: “Con la suba del riesgo país de las últimas semanas, buena parte de los provinciales volvió a rendir más de 10% en dólares, algo que a mitad de año casi no se veía”.

Entre las alternativas que destacan aparecen los bonos de Córdoba, San Juan y Santa Fe, aunque también hay oportunidades con mayores retornos. Depositphotos

En el caso de San Juan, también mantiene superávit, aunque su endeudamiento aumentó tras la última emisión. Sin embargo, los fondos captados se destinarán a obras de infraestructura y la minería aparece como un potencial motor de crecimiento de los ingresos provinciales.

Precisamente, Casabal también identificó oportunidades en la deuda sanjuanina. Consideró que el bono recientemente emitido podría tener un buen desempeño a medida que aumenten las regalías provinciales y la actividad vinculada con el desarrollo minero.

Santa Fe, por su parte, se distingue por su bajo nivel de endeudamiento. “Debe poco, apenas 17% de sus ingresos corrientes, y tiene mucha caja”, resumió Gedikian.

Buenos Aires y Entre Ríos ofrecen mayores tasas, mientras Neuquén apunta a perfiles conservadores

Para quienes buscan rendimientos todavía más elevados, los bonos de la Provincia de Buenos Aires concentran las tasas más altas del segmento.

El título con vencimiento en 2037 rinde entre 15% y 18% anual en dólares. No obstante, ese retorno implica asumir un riesgo mayor por la situación fiscal de la jurisdicción. Entre Ríos 2033 también sobresale, con una tasa cercana al 13%.

En otro escalón aparecen Chubut 2036 y Santa Fe 2034, alternativas que el mercado considera interesantes para perfiles algo más conservadores dentro del universo de bonos que superan el 10%. En Chubut, el respaldo de las regalías petroleras constituye un factor diferencial.

Por último, para inversores que priorizan la solidez crediticia por encima de maximizar el retorno, Casabal destacó los bonos de Neuquén, que rinden alrededor del 9%. Su principal respaldo es Vaca Muerta, ya que las regalías provinciales cubren aproximadamente 17 veces las necesidades financieras de la jurisdicción.

Como referencia de su resiliencia, el Neuquén 2030 Unsecured cayó apenas 3% durante el estrés financiero de 2025. Para el ejecutivo, ese comportamiento refleja la fortaleza de los ingresos asociados al desarrollo hidrocarburífero.