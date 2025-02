La SEC de EEUU interpretó que las memecoins no están sujetas a las leyes federales de valores







La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos emitió su opinión tras el caso libra. Sin embargo, también aclararon que la declaración no tiene carácter de regulación o ley.

La SEC emitió su opinión sobre las memecoin en medio del escándalo $LIBRA

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) afirmó que las memecoins no son considerados instrumentos financieros ya que no cumplen con los criterios establecidos por la Prueba de Howey para ser consideradas valores. De esta manera, la SEC determinó que aquellos que emiten y comercian con este tipo de criptoactivos no están obligados a registrarse ante el organismo ni cumplir con las regulaciones tradicionales federales sobre los valores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“La oferta y venta de monedas meme no implica una inversión en una empresa ni se lleva a cabo con una expectativa razonable de obtener ganancias de los esfuerzos empresariales o de gestión de otros. En primer lugar, los compradores de monedas meme no están realizando una inversión en una empresa. Es decir, sus fondos no se agrupan para que los promotores u otros terceros los utilicen para desarrollar la moneda o una empresa relacionada”, justificaron en un comunicado.

La SEC emitió su opinión sobre las memecoins en medio del escándalo $LIBRA A través de un comunicado oficial, la SEC caracterizó a este tipo de criptoactivos como "un tipo de activo cripto inspirado en memes de internet, personajes, eventos actuales o tendencias, cuyo promotor busca atraer a una comunidad en línea entusiasta para que compre la meme coin y participe en su comercio".

"Las memecoins generalmente se compran con fines de entretenimiento, interacción social y culturales, y su valor está impulsado principalmente por la demanda del mercado y la especulación. En este sentido, son similares a los objetos coleccionables. Además, generalmente tienen un uso o funcionalidad limitada o nula. Dada la naturaleza especulativa de las meme coins, tienden a experimentar una volatilidad significativa en el precio de mercado y, a menudo, están acompañadas de declaraciones sobre sus riesgos y falta de utilidad, excepto para fines de entretenimiento u otros propósitos no funcionales", ahondaron.

memecoins.jpg Según la SEC, "los compradores ni los poseedores de memecoins están protegidos por las leyes federales de valores" En ese sentido, desde la SEC sostuvieron que: "Es la opinión de la División que las transacciones en los tipos de memecoins descritos en esta declaración no implican la oferta y venta de valores bajo las leyes federales de valores". Debido a esto, afirmaron que: "Como tal, las personas que participen en la oferta y venta de memecoins no necesitan registrar sus transacciones ante la Comisión bajo la Ley de Valores de 1933 ("Ley de Valores") ni cumplir con ninguna de las exenciones de registro de la Ley de Valores. En consecuencia, ni los compradores ni los poseedores de memecoins están protegidos por las leyes federales de valores". Según explicaron las autoridades del organismo estadounidense, esto se debe a que "en primer lugar, los compradores de monedas meme no están realizando una inversión en una empresa. Es decir, sus fondos no se agrupan para que los promotores u otros terceros los utilicen para desarrollar la moneda o una empresa relacionada”. Además, agregaron que "cualquier expectativa de ganancias que tengan los compradores de monedas meme no se deriva de los esfuerzos de otros. Es decir, el valor de las monedas meme se deriva del comercio especulativo y del sentimiento colectivo del mercado, como un objeto de colección". A pesar de esto, desde la SEC afirmaron que, aunque esta oferta y venta no esté sujeta a las leyes federales de valores, "las conductas fraudulentas relacionados con las mismas pueden estar sujetas a acciones de ejecución o enjuiciamiento por otras agencias federales o estatales bajo otras leyes federales o estatales". En esta misma línea, también agregaron que este comunicado "representa los puntos de vista del personal de la División de Finanzas Corporativas (la 'División'). La declaración no es una regla, regulación, orientación ni declaración de la Comisión de Valores y Bolsa de los EE.UU ('Comisión'), y la Comisión no ha aprobado ni desaprobado su contenido. Esta declaración, al igual que todas las declaraciones del personal, no tiene fuerza ni efecto legal". Forbes calificó al escándalo $LIBRA de Javier Milei como "el robo cripto más grande de la historia" El escándalo de la criptomoneda $LIBRA que protagonizó el presidente Javier Milei sigue dando que hablar en todo el mundo. La prestigiosa revista Forbes habló sobre la estafa generada a miles de personas y la calificó como "el robo cripto más grande de la historia". Uno de los sitios de negocios más importantes del mundo publicó una nota en la que habla sobre la investigación que enfrenta el Presidente luego de "promover una criptomoneda que colapsó en cuestión de horas, vaporizando miles de millones en valor". El pasado viernes 14 de febrero, el presidente Milei difundió en sus redes sociales el denominado "Viva la Libertad Project", con eje en la comercialización de la criptomoneda $LIBRA y orientado, según él, a financiar inversiones en Argentina. La demanda por la divisa se disparó e infló su valor de u$s0 a $5 hasta que sus creadores retiraron ganancias por u$s87,4 millones de dólares. La criptomoneda colapsó hasta su precio original, lo que provocó pérdidas millonarias para miles de personas, no solo seguidores argentinos del libertario, sino también extranjeros que confiaron en la publicación del mandatario. Ante las primeras acusaciones de estafa, Milei eliminó su posteo en "X". Días después, se defendió: "No promocioné. Solo difundí". forbes escandalo libra.jpg Forbes calificó el caso $LIBRA como la estafa cripto más grande de la historia. En este sentido, Forbes calificó el escándalo como "el robo de criptomonedas más grande de la historia". "Las cifras pintan un panorama brutal: el 86% de los comerciantes que compraron $LIBRA perdieron dinero, con pérdidas totales que alcanzaron los 251 millones de dólares", aseguró la publicación. "El presidente argentino, Javier Milei, está en problemas después de su breve incursión en el mundo de las criptomonedas que dejó a la oposición pidiendo su impeachment y a un juez iniciando una investigación por fraude", añadió. "Milei borró rápidamente la publicación, alegando que desconocía los detalles del proyecto, pero el daño ya estaba hecho. Los abogados de Argentina, encabezados por el oponente político de Milei, Claudio Lozano, presentaron más de 100 denuncias de fraude contra el presidente y un juez argentino abrió una investigación", continúa el artículo.