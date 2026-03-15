La tensión en Medio Oriente complica a la Fed que se reúne esta semana y aleja recortes de tasas

La escalada del conflicto en Medio Oriente presiona al alza los precios de la energía y podría llevar a la Reserva Federal a mantener las tasas de interés sin cambios por más tiempo.

El desafío de la Fed: bajar las tasas en medio de un conflicto global en Medio Oriente que presiona los precios.

El conflicto en Medio Oriente podría llevar a la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) a mantener las tasas de interés sin cambios durante más tiempo del previsto, debido al impacto que la guerra está teniendo sobre los precios de la energía . Este escenario contrasta con el pedido del presidente Donald Trump, que reclama una reducción de los costos del crédito.

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El banco central estadounidense celebrará este martes y miércoles su reunión de política monetaria, en la que definirá el rumbo de las tasas de referencia. Actualmente se ubican en un rango de entre 3,50% y 3,75%, luego de tres recortes consecutivos aplicados a fines del año pasado.

Incluso antes del estallido del conflicto el 28 de febrero, varios funcionarios de la Fed ya se inclinaban por mantener las tasas estables durante algunos meses más, con el objetivo de consolidar el proceso de desinflación.

La inflación en Estados Unidos se ubicó en enero en el 2,8% interanual, todavía por encima de la meta del 2% fijada por la autoridad monetaria. “Llevamos cinco años sin alcanzar una verdadera estabilidad de precios”, señaló Diane Swonk, economista jefe de KPMG en Estados Unidos, en declaraciones a la agencia AFP.

Según la analista, la Fed dispone de menos margen de maniobra que otros bancos centrales, ya que varias economías avanzadas lograron acercarse más al objetivo inflacionario.

1765643973624-el-nuevo-presidente-la-reserva-federal-fed-jerome-powell-junto-al-presidente-eeuu-donald-trump (1) Será la penúltima reunión que presidirá Powell al frente de la Fed

Riesgo de presión inflacionaria

La prolongación del conflicto amenaza con mantener restringida la oferta de hidrocarburos en el Golfo Pérsico, lo que impulsa el precio del petróleo y eleva los costos de producción para las empresas.

Este escenario llevó a los inversores a revisar sus expectativas sobre la política monetaria. Mientras que semanas atrás anticipaban un recorte de tasas hacia junio o julio, ahora las proyecciones del mercado apuntan a octubre como mínimo, según el indicador FedWatch de CME.

En paralelo, Trump insiste en la necesidad de una baja inmediata de tasas para abaratar el crédito y mejorar el poder adquisitivo de los estadounidenses, en un contexto marcado por la proximidad de las elecciones de otoño.

El dilema de la Fed

La Reserva Federal tiene un doble mandato: mantener la inflación en torno al 2% y promover el máximo nivel de empleo. En términos generales, tasas más altas ayudan a contener los precios, mientras que tasas más bajas estimulan la actividad económica y la contratación.

El problema surge cuando ambos objetivos se tensionan al mismo tiempo. Si la inflación se mantiene elevada mientras la economía se desacelera, el banco central enfrenta un escenario cercano a la estanflación.

“Los responsables de la política monetaria están en una posición muy delicada”, explicó Nicole Cervi, economista de Wells Fargo. “Se ven obligados a elegir entre priorizar la inflación o sostener la actividad económica”.

Dentro del comité existen posiciones diferentes. Los llamados “halcones” priorizan el control de la inflación, mientras que las “palomas” ponen más énfasis en sostener el crecimiento y el empleo.

Entre estos últimos se encuentran Stephen Miran y Christopher Waller, quienes en la reunión de enero votaron a favor de recortar las tasas y podrían volver a hacerlo. El panorama se volvió aún más complejo tras conocerse un informe laboral que mostró la destrucción de más de 90.000 empleos en febrero. Aun así, la tasa de desempleo permanece relativamente baja, en torno al 4,4%.

Un contexto político tenso

La reunión de esta semana también tiene un componente político relevante. Será la penúltima que presida Jerome Powell, cuyo mandato al frente de la Fed finaliza en mayo.

Trump ya propuso como reemplazo al exgobernador Kevin Warsh, aunque su confirmación en el Senado permanece trabada. La mayoría republicana es muy ajustada y el senador Thom Tillis se niega a respaldar la nominación mientras continúe una investigación judicial contra Powell impulsada por una fiscal cercana al presidente.

El mandatario apuesta a que Warsh impulse una política monetaria más expansiva. Sin embargo, el encarecimiento de la energía derivado de la guerra podría dificultar ese objetivo.

Según Cervi, el aumento de los precios del petróleo complica cualquier intento de flexibilización monetaria, ya que refuerza la postura de los miembros más preocupados por la inflación, incluso si otros funcionarios ven señales de debilidad en el mercado laboral.