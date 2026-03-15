Guerra en Medio Oriente EN VIVO: Teherán no cesa con los ataques sobre Israel mientras Donald Trump asegura que el líder iraní Mojtaba Jameneí está muerto

La guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán no cesa y cumple dos semanas desde su inicio el 28 de febrero de 2026. En este escenario, los ataques entre ambas naciones vuelven a poner el foco en la infraestructura petrolera mientras que la presión sobre los mercados energéticos crece.
El papa León XIV llamó a un alto el fuego en Medio Oriente para frenar la "violencia atroz"
En pleno recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, el Papa León XIV llamó este domingo a un alto el fuego inmediato y lamentó la "violencia atroz" que, según expresó en su Ángelus de este domingo, ha matado a miles de no combatientes y ha causado sufrimiento en toda la región.
Al entrar en su tercera semana la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el primer papa estadounidense advirtió que la violencia no traerá la justicia, la estabilidad y la paz que anhelan los pueblos de la región.
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