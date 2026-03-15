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15 de marzo 2026 - 12:33

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: Teherán no cesa con los ataques sobre Israel mientras Donald Trump asegura que el líder iraní Mojtaba Jameneí está muerto

Tel Aviv en ruinas luego de los ataques incesantes de Irán.

Tel Aviv en ruinas luego de los ataques incesantes de Irán.

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La Embajada de Estados Unidos en Bagdad fue alcanzada este sábado por un ataque con misiles, según informaron fuentes de seguridad iraquíes a Reuters. Tras el impacto, una columna de humo se elevó desde el edificio, aunque por el momento no se difundieron detalles oficiales sobre los daños materiales ni sobre posibles víctimas.

En este escenario, Hamás pidió a su aliado Irán que evite atacar a los Estados del Golfo. En un comunicado, llamaron a sus “hermanos en Irán” a no extender las hostilidades hacia países vecinos y exhortó a los actores regionales a avanzar hacia el fin de la guerra que afecta a gran parte de Medio Oriente.

Anteriormente, EEUU bombardeó la isla de Kharg el pasado viernes, aunque aseguraron que la operación tuvo por objetivo edificaciones militares. El enclave es vital para la industria petrolera iraní. El vicegobernador Ehsan Jahaniyan, vicegobernador de la provincia de Bushehr, aseguró que "las exportaciones, las importaciones y las actividades de las empresas con sede en esta isla continúan con normalidad”.

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El papa León XIV llamó a un alto el fuego en Medio Oriente para frenar la "violencia atroz"

leon xiv

En pleno recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, el Papa León XIV llamó este domingo a un alto el fuego inmediato y lamentó la "violencia atroz" que, según expresó en su Ángelus de este domingo, ha matado a miles de no combatientes y ha causado sufrimiento en toda la región.

Al entrar en su tercera semana la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el primer papa estadounidense advirtió que la violencia no traerá la justicia, la estabilidad y la paz que anhelan los pueblos de la región.

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La Guardia Revolucionaria de Irán juró "perseguir y matar" a Benjamin Netanyahu

Guardia Revolucionaria Irán

La tensión en el frente iraní alcanzó un nuevo máximo este domingo cuando la Guardia Revolucionaria juró "perseguir y matar" al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Esto ocurre mientras las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron una serie de ataques masivos dirigidos a la infraestructura en el oeste de Irán, en el decimosexto día del conflicto que enfrenta a la república islámica con EEUU e Israel.

“Si este criminal y asesino de niños sigue con vida, lo vamos a perseguir y matar con toda nuestra fuerza”, expresó la fuerza de élite a través de su página web Sepah News.

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Bahréin detuvo a cinco sospechosos acusados de espiar para la Guardia Revolucionaria de Irán

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Las autoridades de Bahréin anunciaron la detención de cinco personas acusadas de espionaje y actividades terroristas vinculadas a la Guardia Revolucionaria de Irán. Según informó el Ministerio del Interior, los sospechosos habrían transmitido información estratégica sobre infraestructuras sensibles y participado en acciones destinadas a afectar la seguridad nacional. Un sexto implicado permanece prófugo fuera del país.

De acuerdo con la investigación oficial, los detenidos habrían enviado fotografías y coordenadas de objetivos considerados clave, además de colaborar en el reclutamiento de nuevos operativos. También habrían recibido entrenamiento en territorio iraní para realizar tareas de inteligencia y organización. Las autoridades identificaron a los acusados como Abbas Abdullah Habib, Yousif Ahmed Mansoor Sarhan, Mohammed Fadhel Hameed, Sahlan Abdulredha Ali y Mohammed Hadi Hassan, mientras que Ahmed Yousif Jassim Sarhan continúa prófugo.

Las detenciones se producen en medio de la creciente tensión en Medio Oriente, marcada por enfrentamientos entre Irán, Israel y Estados Unidos. El conflicto incluye ataques con drones, amenazas cruzadas y el bloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte mundial de petróleo, lo que ha impulsado propuestas internacionales para proteger el tránsito marítimo en la región.

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El precio de la nafta en EEUU se dispara por la guerra en Medio Oriente y subió casi 24% desde el final de febrero

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El precio promedio de la nafta en Estados Unidos alcanzó los u$s3,69 por galón este domingo, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés), lo que representa un aumento de casi 24 % desde que comenzó la guerra con Irán el 28 de febrero pasado. Los precios del petróleo se mantuvieron alrededor de los u$s100 por barril esta semana a medida que aumentan las tensiones en Medio Oriente. Los futuros del Brent subieron el viernes 2,67 % y cerraron en u$s103,14 por barril, mientras que el petróleo crudo estadounidense avanzó 3,11 % y cerró en u$s98,71 por barril.

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Israel abatió a soldados iraníes que huían tras un ataque contra un depósito de drones en el oeste de Irán

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que su fuerza aérea realizó una operación en el oeste de Irán en la que atacó un sitio utilizado para almacenar y lanzar drones. Según el comunicado difundido por el ejército israelí, la ofensiva se llevó a cabo con inteligencia precisa y en tiempo real contra una plataforma vinculada al despliegue de vehículos aéreos no tripulados.

De acuerdo con la versión oficial, tras el primer bombardeo contra el depósito de UAV, varios soldados iraníes intentaron escapar del lugar. La aviación israelí los detectó mientras huían y los siguió mediante vigilancia aérea, lo que derivó en nuevos ataques dirigidos contra el grupo.

Las FDI señalaron que la operación formó parte de una campaña más amplia destinada a debilitar la infraestructura de misiles balísticos y drones iraníes. Según el ejército israelí, estas acciones buscan reducir la capacidad de Irán para lanzar ataques a distancia contra territorio israelí y continuarán mientras persista la amenaza.

israel ataque
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Israel continuará su campaña contra Irán durante al menos tres semanas más, dice portavoz

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) planean continuar al menos tres semanas más su campaña contra Irán, con “miles de objetivos” aún pendientes, dijo este domingo a CNN un portavoz militar. “Tenemos miles de objetivos por delante”, dijo el portavoz de las FDI, el general de brigada Effie Defrin. “Estamos preparados, en coordinación con nuestros aliados de EE.UU., con planes al menos hasta la festividad judía de Pésaj, dentro de unas tres semanas. Y tenemos planes más amplios incluso para tres semanas más allá de eso”.

Según las FDI, desde el inicio de la campaña contra Irán el 28 de febrero, la Fuerza Aérea israelí ha llevado a cabo aproximadamente 400 oleadas de ataques en el oeste y el centro de Irán, centradas en desmantelar infraestructura y atacar a integrantes de unidades de fuego, defensa y producción.

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EEUU dice que no hubo heridos entre su personal tras ataque de la embajada en Bagdad

No hubo heridos entre el personal de EE.UU. después de que dos drones impactaran la embajada de EE.UU. en Bagdad, Iraq, ayer, dijo a CNN un portavoz del Departamento de Estado. Un video geolocalizado por CNN mostró humo y pequeñas llamas saliendo de un edificio en las inmediaciones del complejo de la embajada ayer.

La embajada publicó más tarde el sábado en X un mensaje en el que instó a los ciudadanos a salir de Iraq, inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes y mantener sus documentos de viaje actualizados y fácilmente accesibles.

“Estados Unidos condena enérgicamente los ataques de Irán y de milicias terroristas respaldadas por Irán contra personal diplomático e instalaciones de EE.UU., así como contra objetivos civiles e infraestructura energética en Iraq, particularmente en la región del Kurdistán iraquí”, dice el comunicado difundido este domingo.

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Así fue el ataque de Irán con bombas de racimo en Tel Aviv

Un misil iraní equipado con munición de racimo impactó en las inmediaciones de Tel Aviv durante una nueva ofensiva contra Israel, lo que volvió a encender las alarmas en el centro del país y elevó la tensión en Medio Oriente.

Las sirenas antiaéreas se activaron en varias ciudades mientras el sistema de defensa israelí intentaba interceptar los proyectiles lanzados desde Irán. Aun así, fragmentos del misil y de las submuniciones cayeron en zonas urbanas, causando daños materiales y dejando heridos.

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