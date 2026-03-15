Guerra en Medio Oriente EN VIVO: Teherán no cesa con los ataques sobre Israel mientras Donald Trump asegura que el líder iraní Mojtaba Jameneí está muerto

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Bahréin detuvo a cinco sospechosos acusados de espiar para la Guardia Revolucionaria de Irán

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Las autoridades de Bahréin anunciaron la detención de cinco personas acusadas de espionaje y actividades terroristas vinculadas a la Guardia Revolucionaria de Irán. Según informó el Ministerio del Interior, los sospechosos habrían transmitido información estratégica sobre infraestructuras sensibles y participado en acciones destinadas a afectar la seguridad nacional. Un sexto implicado permanece prófugo fuera del país.

De acuerdo con la investigación oficial, los detenidos habrían enviado fotografías y coordenadas de objetivos considerados clave, además de colaborar en el reclutamiento de nuevos operativos. También habrían recibido entrenamiento en territorio iraní para realizar tareas de inteligencia y organización. Las autoridades identificaron a los acusados como Abbas Abdullah Habib, Yousif Ahmed Mansoor Sarhan, Mohammed Fadhel Hameed, Sahlan Abdulredha Ali y Mohammed Hadi Hassan, mientras que Ahmed Yousif Jassim Sarhan continúa prófugo.

Las detenciones se producen en medio de la creciente tensión en Medio Oriente, marcada por enfrentamientos entre Irán, Israel y Estados Unidos. El conflicto incluye ataques con drones, amenazas cruzadas y el bloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte mundial de petróleo, lo que ha impulsado propuestas internacionales para proteger el tránsito marítimo en la región.