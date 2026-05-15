La turbulencia internacional frenó la suba de Bitcoin, que se había disparado por la aprobación de la Ley Clarity

Originalmente impulsada por la sanción de la Ley Clarity en EEUU, las criptomonedas comenzaron a retroceder este viernes, con Bitcoin al borde de perder un soporte clave.

El mercado cripto se encuentra atravesado por una encrucijada, debido a que si bien la aprobación de la Ley Clarity en el Senado de EEUU generó un rápido entusiasmo ayer, con Bitcoin llegando a superar los u$s82.000 ayer, la volatilidad de los mercados internacionales hizo que caiga con fuerza, ubicándose en torno a los u$s79.000 .

Por su parte, Ethereum (ETH) se encamina a cerrar la semana bursátil con pérdidas y se sitúa en torno a los u$s2.215, con una caída diaria de 1,9%. Por su parte, entre las altcoins se destaca la caída de Solana , con una baja de 2,3%.

David Morrison , analista de Trade Nation destacó que las criptomonedas caen presionados por la aversión generalizada al riesgo y por un dólar más fuerte. La falta de avances concretos al final de la visita del presidente Trump a China y el actual estancamiento entre EEUU e Irán pesan sobre el sentimiento del riesgo.

Por su parte, el dólar se ve impulsado por las apuestas de que la Reserva Federal (Fed) podría subir las tasas de interés tras una batería de datos sobre precios estadounidenses superiores a lo esperado y publicados a principios de esta semana.

La aprobación de la Ley Clarity

El Comité Bancario del Senado de Estados Unidos aprobó la Digital Asset Market Clarity Act, más conocida como Clarity Act, con una votación de 15 a 9. El texto define por primera vez una arquitectura federal para el mercado de activos digitales en el país con mayor influencia financiera del mundo.

"La aprobación de la Clarity Act por parte del Senado finalmente elimina la incertidumbre que ha mantenido alejado al capital institucional serio durante años", destacó Gracy Chen, CEO de Bitget.

Tras su aprobación, el proyecto ahora avanza ahora hacia una revisión final destinada a la aprobación en el Senado y la Cámara de Representantes. Sin embargo, aún no hay una fecha pactada para su tratamiento.

“Este tipo de avances en Estados Unidos suelen generar un efecto cascada sobre otros mercados, especialmente en Latinoamérica", destacó Karina Caudillo, Manager Regional OKX. "Cuando una economía líder establece reglas más claras, también acelera conversaciones regulatorias más maduras en otros países”, agregó.