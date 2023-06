LaChain, de qué se trata la blockchain de Latam y qué nuevo rol cumplirían las stablecoins

Sebastián Serrano, CEO y co-fundador de Ripio , dijo durante el evento: "Queremos ofrecer no solo una blockchain diseñada para mitigar los problemas locales, sino también crear un ecosistema hecho por latinoamericanos para latinoamericanos . América Latina es un terreno fértil para desarrollar este nuevo paradigma debido a las históricas problemáticas de la región que hacen factible la creación de una tecnología como LaChain".

LaChain es una blockchain de primera capa y utiliza la tecnología de Polygon Supernets . Tiene el mecanismo de concenso Proof of Authority . En las redes basadas en PoA, las transacciones y los bloques son validados por cuentas aprobadas, conocidas como validadores. En el futuro, informaron que la red migrará al mecanismo de consenso Proof of Stake .

Así lo explicó Serrano: "En un principio, el modelo de seguridad va a ser un Proof of Authority en el que los miembros van a ir eligiendo quiénes se suman. Pero en el futuro la idea es que sea Proof of Stake para que cualquiera pueda ser validador de la cadena". ¿Tendrá su propio token? Sí y se llamará LaCoin. No habrá preventa y contará con una emisión fija de 10.000 millones.