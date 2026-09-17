Las acciones de Microsoft retrocedieron, mientras su dividendo trimestral se incrementó 8% + Agregar ámbito en









La acción retrocedió un 1,37% tras llevar la remuneración a u$s0,98 por papel, en una clara señal de que los inversores priorizan el crecimiento derivado de la IA sobre la retribución de capital. Los detalles, en la nota.

Microsoft aumenta dividendo: La compañía elevó su dividendo trimestral a u$s0,98 por acción, impulsada por su negocio de IA y cloud.

La apuesta por la inteligencia artificial sigue trasladando valor a Wall Street. Microsoft anunció un incremento de siete centavos en su dividendo trimestral, elevándolo a u$s0,98 por acción. La medida representa un nuevo impulso para los accionistas, apalancado en la continua expansión de sus servicios de IA y su infraestructura cloud.

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Las acciones cayeron un 1,37% hasta los u$s490,3 el miércoles, lo que demuestra que los inversores se mantuvieron fuertemente enfocados en las perspectivas de crecimiento del gigante tecnológico más que en el modesto incremento de su dividendo.

El detalle El nuevo dividendo se abonará el 10 de diciembre a los accionistas registrados al 19 de noviembre. Con esta actualización, Microsoft distribuirá un total anual de u$s3,92 por acción, frente a los u$s3,64 anteriores. Asimismo, la compañía fijó la fecha de su junta general anual de accionistas para el 8 de diciembre.

Si bien este incremento no supone una transformación radical para los inversores enfocados en rendimientos dividenderos, refuerza la capacidad de Microsoft para continuar retribuyendo capital al accionista mientras financia uno de los proyectos de infraestructura en inteligencia artificial más ambiciosos del sector tecnológico.

La evolución de Azure, la demanda de IA y la monetización de la nube son claves para la valoración futura de Microsoft. ChatGPT IA Las cifras respaldan esa capacidad de maniobra. Microsoft devolvió u$s10.200 millones a sus accionistas en dividendos y recompra de acciones durante el último trimestre, equivalente a cerca del 11,3% de sus u$s90.000 millones en ingresos totales, mientras que Microsoft Cloud generó u$s59.300 millones y la facturación de Azure creció un 43%.

Si bien el incremento de los dividendos constituye una señal positiva de confianza, la evolución de Azure, la demanda de soluciones de inteligencia artificial y la velocidad de monetización de la nube continúan siendo los factores verdaderamente determinantes para la valoración futura de Microsoft.

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