Cedears: Meta subió 22% desde el mínimo de agosto y apunta a registrar su mayor avance mensual en más de un año + Agregar ámbito en









Meta cotiza cerca de 18 veces las ganancias estimadas para los próximos 12 meses, por debajo de su promedio de 10 años de 20 veces y más de 30% debajo del máximo de 2025.

Las acciones de Meta acumularon una suba de 22% desde el mínimo de agosto y apuntan a registrar en septiembre su mayor avance mensual desde mayo de 2025.

Las acciones de Meta Platforms atraviesan un nuevo intento de recuperación después de un año marcado por fuertes movimientos y varios rebotes que finalmente perdieron impulso. Esta vez, Wall Street encuentra nuevos argumentos en la resolución de un conflicto judicial y en el avance de la estrategia de inteligencia artificial (IA) de la compañía.

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El papel acumuló una suba de 22% desde el mínimo de agosto y apunta a registrar en septiembre su mayor avance mensual desde mayo de 2025. Sin embargo, el antecedente reciente obliga a mantener cautela: durante 2026, Meta tuvo cuatro recuperaciones de al menos 20%, aunque ninguna logró convertirse en una tendencia sostenida.

El 14 de septiembre, las acciones cerraron con una suba de 2,7%, en u$s665,60. Para Dan Russo, co-CIO de Potomac Fund Management, el nivel clave para confirmar un cambio de tendencia se encuentra en los u$s700. El ejecutivo señaló que las anteriores recuperaciones fueron de corta duración y que ahora será necesario que el impulso se mantenga.

El acuerdo judicial y la apuesta por la IA Uno de los factores que modificó el escenario fue el acuerdo de u$s18.000 millones alcanzado por Meta en una demanda vinculada con sus prácticas en redes sociales. Según cálculos de la propia compañía, una derrota judicial podría haber derivado en sanciones de hasta u$s1,4 billones.

Meta apunta a registrar en septiembre su mayor avance mensual desde mayo de 2025. A esto se sumó el lanzamiento de Muse, un agente de IA diseñado para automatizar tareas cotidianas. Desde Meta buscan aprovechar su base de aproximadamente 4.000 millones de usuarios para desarrollar productos de IA más allá de su negocio publicitario.

Morgan Stanley estima que los nuevos productos podrían aportar, en conjunto, más de u$s10 al resultado por acción (EPS). JP Morgan, por su parte, elevó recientemente su recomendación sobre Meta y destacó la recepción inicial de Muse. Wall Street analiza la valuación de Meta Otro argumento a favor de la acción es su valuación. Meta cotiza cerca de 18 veces las ganancias estimadas para los próximos 12 meses, por debajo de su promedio de 10 años de 20 veces y más de 30% debajo del máximo de 2025. Al mismo tiempo, los analistas esperan que los ingresos crezcan más de 25% este año y que las ganancias aumenten más de 30%. El principal interrogante está en el costo de la apuesta por IA. El gasto de capital podría casi duplicarse hasta u$s140.000 millones en 2026 y acercarse a u$s200.000 millones en 2027. En ese contexto, Meta podría registrar un flujo de caja libre negativo de u$s6.300 millones este año, que llegaría a casi u$s30.000 millones en 2027.