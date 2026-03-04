El mercado de criptomonedas opera con grandes repuntes en este comienzo de jornada, gracias al apoyo que recibió el mercado por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En ese sentido, Bitcoin (BTC) crece 6,9% hasta los u$s71.386,79, según Binance.
Bitcoin avanza hacia u$s71.000 gracias a una nueva señal de apoyo de Donald Trump
El mandatario estadounidense reclamó la necesidad de aprobar una serie de proyectos que permiten regular el mercado de activos digitales.
El resto del mercado opera de forma similar. Ethereum (ETH) gana 5,8% hasta u$s2.072,61, mientras que las altcoins siguen esta tendencia: BNB sube 4%, Ripple (XRP) escala 4% y Solana (Sol) muestra ganancias por 7,3%.
La cautela domina el mercado por el conflicto en Medio Oriente
El martes por la noche, Trump criticó en redes sociales a los principales bancos estadounidenses por intentar socavar la Ley GENIUS, que regula las stablecoins, al retrasar la aprobación de otro proyecto de ley regulatorio clave, la Ley CLARITY, en el Senado de Estados Unidos.
"Los Bancos están alcanzando beneficios récord, y no vamos a permitir que socaven nuestra poderosa Agenda Cripto que terminará yendo a China y otros países si no nos ocupamos de la Ley Clarity", escribió. "Los Bancos no deberían estar intentando debilitar la Ley Genius, ni mantener como rehén la Ley Clarity. Necesitan hacer un buen trato con la Actividad Cripto".
El proyecto Clarity fue aprobado por la Cámara de Representantes en julio, pero aún requiere la aprobación del Senado.
El precio de la principal criptodivisa se había desplomado luego del ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel sobre Irán, el cual eliminó a su líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Luego, recuperó lo perdido en el fin de semana gracias a la volatilidad, que eliminó a aproximadamente 157.000 operadores apalancados y provocó liquidaciones por unos u$s657 millones en posiciones largas y cortas.
