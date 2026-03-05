Tarjetas de crédito en baja: la operatoria cayó 3% real en febrero y el saldo financiado en dólares bajó con fuerza + Seguir en









La utilización de tarjetas de crédito volvió a retroceder en febrero. La operatoria cayó un 3% en términos reales y el saldo financiado en dólares bajó más de 7%.

Continúa el consumo prudente de los usuarios. Depositphotos

La utilización de tarjetas de crédito volvió a mostrar señales de desaceleración durante febrero. Tanto el nivel de operaciones como el financiamiento en dólares registraron caídas mensuales, en un contexto de menor disponibilidad de promociones y un mes con menos días hábiles.

De acuerdo con un informe de First Capital Group, la operatoria con tarjetas de crédito en pesos se redujo 3% en términos reales durante febrero. En términos nominales, las operaciones registraron una leve caída del 0,1% respecto del mes anterior.

El saldo total financiado con tarjetas de crédito alcanzó los $23,3 billones, lo que representa un crecimiento interanual del 39,3% frente a los $16,7 billones registrados en febrero del año pasado. Sin embargo, al descontar una inflación estimada del 2,9% para febrero, el informe señala que la cartera presenta una caída mensual real del 3%, aunque todavía muestra una suba real del 5,1% en la comparación interanual.

Desde la Alyc, atribuyen este retroceso principalmente a la menor cantidad de incentivos al consumo. “Se observa nuevamente una baja en la cartera, seguramente influenciada por la poca disponibilidad de cuotas sin interés en los comercios y la casi inexistencia de promociones en un período mensual que, como mencionamos antes, tiene un 10% menos de días hábiles que el resto de los meses del año”, explicó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

Tarjetas de crédito Desde la Alyc, atribuyen este retroceso principalmente a la menor cantidad de incentivos al consumo. Mariano Fuchila Caída del financiamiento en dólares El informe también destaca una baja en el saldo financiado en moneda extranjera. En febrero, el stock de deuda en dólares con tarjetas de crédito disminuyó 7,8% respecto de enero. El saldo total se ubicó en u$s807 millones, lo que implica un incremento interanual del 3,7%, frente a los u$s778 millones registrados en el mismo mes de 2025.

En síntesis, a pesar de la caída mensual, el comportamiento del financiamiento en dólares se mantiene relativamente estable en la comparación anual. “Este sector se mantiene estable durante el último año”, concluyó Barbero. La combinación de menor cantidad de promociones, reducción de cuotas sin interés y un calendario con menos días hábiles aparece como uno de los factores que explican el retroceso de la operatoria con tarjetas durante febrero. El dato sugiere además una mayor cautela en el consumo financiado, en un contexto en el que los hogares continúan ajustando su gasto y las entidades financieras mantienen condiciones más restrictivas para el crédito.