Pity Álvarez intentó escaparse del hospital y su juicio se volvió a aplazar + Agregar ámbito en









El exintegrante de Viejas Locas e Intoxicados tenía una audiencia por un homicidio que cometió en 2018 y, en vez de presentarse, intentó escaparse de donde estaba internado para no asistir al juicio.

Cristian "Pity" Álvarez, otra vez en la mira por aplazar el juicio.

Cristian “Pity” Álvarez no se presentó al juicio en su contra por el homicidio de Cristian Díaz, tras intentar fugarse encapuchado del Hospital Tornú durante la mañana de este lunes. Los abogados del cantante solicitaron que la audiencia se haga vía Zoom por más que él no pueda asistir en persona, pero se terminó suspendiendo por este hecho.

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El cantante sufrió una crisis hipertensiva el martes pasado y fue internado por precaución, aunque al tener la fecha del juicio pactado para este 28 de septiembre intentó escapar al sufrir una crisis nerviosa. Sus defensores, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, le habían pedido al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N. °29 porteño tener la audiencia de forma virtual, aceptaron, pero la fuga volvió a retrasar el accionar legal.

"Pity" Álvarez con sus abogados. ST “La audiencia se suspendió porque no se puede hacer un juicio en ausencia. El juzgado dispuso que se iba a seguir con el juicio sólo si existe una comunicación vía zoom que no se pudo dar por cuestiones evidentemente psiquiátricas y médicas”, aseguró Baños.

Si bien Álvarez se encuentra bien de manera clínica y en terapia intermedia, la realidad es que no está en óptimas condiciones en términos de salud mental. Según un informe de la Clínica Dharma fechado el 24 de septiembre, padece de “tendencia al sueño”, “deterioro de sus funciones psíquicas superiores” y que “su juicio crítico de realidad se encuentra suspendido”.

"Pity" Álvarez. En cuanto a cómo va a seguir el juicio, su abogado aseguró que en esta jornada iban a determinar si “era peligroso para sí o para terceros”. Y agregó: “Hasta que no tengamos este informe no vamos a saber cómo puede seguir este proceso”.

Además, por último, Baños explicó: “Pero hoy derivó en una compensación psiquiátrica. Todo daría a suponer y creer que él no está en condiciones de seguir avanzando con este proceso”, sentenció. El juicio contra Pity Álvarez y las claves de la audiencia de este lunes El exintegrante de Viejas Locas e Intoxicados fue acusado de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego, tras el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano. Una vez con el juicio a desarrollarse al comienzo de esta semana, iban a contar con las declaraciones de una perito, un cura, una persona anónima convocada para la audiencia de la semana pasada y otros cuatro testigos, también con identidad desconocida por petición propia. "Pity" Álvarez y Cristian Maximiliano Díaz, su víctima. Por otro lado, uno de los jueces a cargo de la audiencia, Gustavo Goerner, rechazó el pedido en primera instancia de aplazar el juicio por la situación del músico, debido a que no necesita estar presente, sino que solo con la presencia de sus abogados basta, aunque su asistencia sí será necesaria cuando se hagan los alegatos y en el momento en que difundan el veredicto final. Además, el fiscal Sandro Abraldes también se había opuesto al pedido de la defensa, planteando que no correspondía interrumpir el proceso por una presentación realizada ante la justicia civil, y cuestionó los reiterados pedidos de suspensión durante el debate, aunque no lo pudo lograr con éxito tras el intento de fuga. Con la inmediatez de lo sucedido todavía no pactaron una nueva fecha, pero se dará a conocer en los próximos días.