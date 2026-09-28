Alerta amarilla por tormentas fuertes: se esperan lluvias intensas, ráfagas y posible granizo durante la madrugada + Agregar ámbito en









El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo para la madrugada de este martes. Se prevén lluvias intensas, ráfagas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

El SMN anticipó acumulados de entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar ese rango de manera puntual.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes para la madrugada de este martes en la Ciudad de Buenos Aires.

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Según el organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. El fenómeno podría estar acompañado por intensas precipitaciones en períodos cortos, ocasional caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento intensas.

El SMN estimó valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque advirtió que esos registros podrían ser superados de manera puntual.

Ante el alerta, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y tomar precauciones frente a posibles anegamientos, caída de ramas y otros inconvenientes asociados a las tormentas.