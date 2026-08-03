Inglaterra le retirará su apoyo a Gianni Infantino para las elecciones de 2027 + Agregar ámbito en









El nuevo plan político impulsado por el presidente de la FIFA convirtió las últimas semanas en un verdadero frente de conflicto, con federaciones y confederaciones continentales alineándose en su contra.

Debbie Hewitt, presidenta de la Asociación Inglesa de Fútbol, y Gianni infantino, presidente de la FIFA. Gentileza: Telegraph

Gianni Infantino está intentando crear un nuevo modelo económico para la FIFA, que consiste en vender los torneos, como la Copa del Mundo, a capitales privados. Ante esto, las organizaciones que se encargan de regir las competiciones de todo el planeta ajenas al ente, como la UEFA, se están encargando de ir en contra de él para que la “esencia del fútbol” no se pierda.

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En las últimas horas, la Asociación Inglesa de Fútbol está muy cerca de retirar su apoyo a la reelección de Infantino para 2027. Según The Guardian, la FA enviará una carta a la FIFA confirmando que ya no respalda al actual presidente para un cuarto mandato, después de haberlo apoyado previamente.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, es seguido de cerca por la UEFA. Esta decisión llega instantáneamente después que la Federación Galesa de Fútbol haya sacado un comunicado oficial sobre que se apartaban de la reelección. Esto también marca un apoyo a la UEFA presidida por Aleksander Ceferin, quien es uno de los principales detractores del dirigente suizo-italiano. Además, en las próximas horas Finlandia se podría sumar a esta negativa.

Cuál es el plan de Infantino La FIFA presentó la semana pasada, a sus 211 Asociaciones Miembro, un proyecto para crear una compañía que administraría las operaciones comerciales de sus principales torneos, incluidos los Mundiales masculino y femenino, con el objetivo de incorporar inversores privados y recaudar hasta u$s4.200 millones sobre una evaluación inicial de u$s20 mil millones. Ante el fuerte rechazo cosechado, debió retirarla de la mesa.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA. Según varios medios del país inglés, en noviembre Gianni Infantino presidirá un congreso extraordinario de la FIFA para confirmar que el Reino Unido será la sede del Mundial Femenino 2035, si es que continúa en el cargo. Por lo que esta salida en público también podrá contar con preguntas y, tal vez, una respuesta más homogénea sobre cuál será el futuro de su nueva política.