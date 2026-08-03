Provincias: las transferencias discrecionales se hundieron 63% real anual en julio

Los envíos no automáticos del Gobierno a las provincias y CABA totalizaron $98.611 millones en el mes. Se trata del peor julio desde, al menos, el año 2005.

Los envíos no automáticos a provincias y CABA sumaron $98.611 millones en julio, con una caída real interanual del 68,6%.

Las transferencias no automáticas que el Gobierno giró a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires totalizaron $98.611 millones durante julio y registraron una caída del 68,6% real interanual en la comparativa contra el mismo mes de 2025.

El dato se desprende de un reciente informe de Politikon Chaco elaborado en base a datos de Presupuesto Abierto e INDEC y muestra una fuerte contracción de los fondos discrecionales que reciben los distritos y convirtió a julio en el peor séptimo mes del año desde, al menos, 2005 . La estimación también contempla una inflación de 1,9% para julio .

La caída se da en un esquema de transferencias que, además, presenta una elevada concentración en determinados programas y provincias . Durante julio, tres conceptos explicaron alrededor del 80% de los recursos distribuidos: la universalización de la jornada extendida , los aportes del Tesoro Nacional y las transferencias a cajas previsionales provinciales .

La universalización de la jornada extendida concentró $34.821 millones, equivalentes al 35,3% del total , y alcanzó a quince distritos. En segundo lugar aparecieron los aportes del Tesoro, con $30.000 millones y una participación del 30,4%, mientras que las transferencias a cajas previsionales sumaron $14.000 millones, el 14,2% del total.

Uno de los datos relevantes del mes fue el regreso de los aportes del Tesoro , luego de que no se registraran distribuciones durante mayo y junio. En julio se giraron $30.000 millones a seis provincias: Misiones, Entre Ríos, Catamarca, Jujuy, Santa Fe y Córdoba , con $5.000 millones para cada una.

Sin embargo, el monto distribuido quedó muy por debajo de los recursos que ingresaron al fondo. En julio, el Fondo ATN recaudó $114.193 millones, por lo que los $30.000 millones girados representaron apenas el 26,3% de los recursos constituidos durante el mes.

La dinámica también se observó en el acumulado. Entre enero y julio, el fondo recaudó $690.851 millones y distribuyó $151.000 millones, equivalente al 21,9% de lo recaudado. De esta manera, quedaron $539.851 millones sin distribuir en lo que va del año.

PBA, La Pampa y Santa Fe, al frente de los envíos

La distribución de julio volvió a mostrar fuertes diferencias entre jurisdicciones. Provincia de Buenos Aires (PBA) recibió $19.181 millones, equivalentes al 19,5% del total. Casi la totalidad de esos recursos estuvo vinculada con la jornada extendida, que explicó el 95% de los fondos recibidos por la provincia.

En segundo lugar se ubicó La Pampa, con $10.184 millones y el 10,3% del total. En este caso, prácticamente todos los recursos correspondieron a transferencias a su caja previsional. Santa Fe, con $10.099 millones y una participación del 10,2%, completó el podio.

Más atrás quedaron Córdoba, con el 8,1%; Entre Ríos, con el 6,9%; y Catamarca, con el 6,3%. En conjunto, estas seis jurisdicciones concentraron el 61% de todos los recursos distribuidos durante julio.

La contracara estuvo en San Juan, La Rioja y Santiago del Estero, cuyos niveles de participación individual fueron inferiores al 0,3% del total mensual.

En tanto, el comportamiento interanual también fue heterogéneo. La Pampa y Misiones mostraron incrementos reales de 4.089,1% y 1.796,8%, respectivamente, mientras que San Luis y Entre Ríos registraron subas de 286,4% y 103,7%. El informe advierte que estas variaciones están fuertemente condicionadas por las bajas bases de comparación y por la asignación puntual de fondos como ATN y cajas previsionales.

En el otro extremo, hubo quince provincias con caídas reales, donde se incluye a tres con descensos superiores al 90%. CABA registró una baja del 99,5% interanual, al tiempo que Salta anotó una del 96,8% y Santiago del Estero del 96,6%.

El acumulado marcó otro mínimo histórico

La foto de los primeros siete meses del año profundiza el ajuste. Entre enero y julio, las transferencias no automáticas alcanzaron $738.201 millones, con una caída del 62,8% real interanual. De acuerdo con el informe, también se trata del peor período enero-julio desde el año 2005.

PBA concentró el 20,1% de los fondos acumulados, seguida por CABA, con 12,7%; Entre Ríos, con 8%; Córdoba, con 7,1%; y Santa Fe, con 6,2%. En el extremo opuesto, Río Negro y La Rioja apenas captaron en conjunto el 0,7% del total.

Por tipo de programa, la jornada extendida explicó $194.699 millones, el 26% del total; los ATN aportaron $151.000 millones, equivalentes al 20%; y las cajas previsionales recibieron $133.167 millones, el 18%. El resto de las actividades concentró los $259.335 millones restantes.

El dato expone así una doble dinámica, mientras el Gobierno mantiene una fuerte restricción sobre las transferencias discrecionales, los recursos que sí se giran aparecen cada vez más concentrados en programas específicos y asignaciones puntuales. En ese contexto, el margen de las provincias para contar con fondos nacionales por fuera de los mecanismos automáticos continúa reducido y con una distribución marcadamente desigual entre jurisdicciones.