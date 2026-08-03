El invento que mejorará la seguridad: un pequeño robot creado para patrullar y vigilar de manera autónoma

La inteligencia artificial está logrando avances que buscan reemplazar las tareas repetitivas y potenciar distintas áreas de trabajo. En esta evolución, se creó un invento tecnológico que apuesta por un diseño poco convencional para custodiar las casas sin la intervención de un humano.

El proyecto todavía pasa por la etapa de prototipo, aunque ya exhibe varias de sus capacidades . Con una única rueda, sensores y cámaras, este novedoso dispositivo busca vigilar constantemente tu hogar de una manera más económica que el de otros sistemas similares.

La startup estonia Rollo Robotics desarrolla 1Rollo, un robot autónomo creado para recorrer propiedades privadas y realizar tareas de vigilancia con inteligencia artificial. Un dato interesante del equipo es que se desplaza sobre una sola rueda para reducir la complejidad de fabricación y los costos de producción.

El dispositivo todavía no llegó al mercado, ya que permanece en fase de prototipo funcional, pero la empresa prevé iniciar su comercialización durante 2027 a través de un sistema de suscripción conocido como Robotics as a Service (RaaS). Con este modelo, los clientes no compran el equipo, sino que pagan por el servicio y reciben actualizaciones de hardware, software y soporte técnico.

Para cumplir con sus recorridos, el robot sigue un mapa previamente configurado . La navegación se apoya en un sistema de posicionamiento GNSS RTK , que es una tecnología que le permite moverse de manera exacta en todo momento. Además tiene un sistema de visión de 360 grados , cámaras y distintos sensores que identifican obstáculos y modifican la trayectoria cuando es necesario. Además, el software analiza el entorno para detectar situaciones extrañas y generar una advertencia .

Cuando identifica una posible amenaza o un evento sospechoso, el equipo envía una notificación a un operador remoto mediante conexión 4G, 5G o Wi-Fi. Desde ese centro de control, el personal puede evaluar la situación y decidir si corresponde mandar un guardia al lugar. De todas formas, también ofrece la posibilidad de comunicarse directamente con las personas presentes en el área gracias al micrófono y al parlante incorporados en el robot.

El invento también puede funcionar muy bien en compañías de seguridad, parques industriales, depósitos y predios grandes, ya que la plataforma en la nube desarrollada por la empresa también ofrece la posibilidad de supervisar varias unidades al mismo tiempo.

Con la ayuda de la IA, este robot va a cuidar tu hogar. Gentileza - Rollo Robotics

Las características y funciones claves de este invento

Lo más llamativo de 1Rollo es su sistema de equilibrio, porque al tener una sola rueda, el robot incorpora un volante de inercia interno que gira de forma vertical y mantiene estable toda la estructura al moverse. Cuando necesita doblar, ese mecanismo modifica su inclinación hacia la izquierda o hacia la derecha sin perder estabilidad. Sus especificaciones técnicas principales son:

Una sola rueda para el desplazamiento

Sistema de visión de 360 grados

Navegación mediante GNSS RTK

Cámaras y sensores para detectar obstáculos

Inteligencia artificial para identificar anomalías

Conectividad 4G , 5G y Wi-Fi

, y Micrófono y parlante integrados

Gestión remota de múltiples equipos desde una plataforma en la nube

Certificación IP65 , resistente al agua frente a chorros de baja presión

, resistente al agua frente a chorros de baja presión Velocidad máxima de 30 km/h

Autonomía de hasta 8 horas con una carga completa

con una carga completa Peso de 45 kilogramos

La intención de la empresa es ofrecer todo el servicio dentro de una única suscripción para que los clientes accedan siempre a nuevas funciones sin necesidad de reemplazar el equipo cada vez que aparezca una actualización. Si el desarrollo cumple con las expectativas durante las pruebas finales, 1Rollo podría volverse furor tanto en hogares como empresas.