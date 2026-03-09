Las reservas del BCRA se hundieron u$s236 millones ante caída del oro y pagos de deuda

El contexto internacional perjudica a las reservas, que en términos netos se encuentran en terreno negativo. Mientras tanto, la autoridad monetaria compró otros u$s50 millones en el MLC.

Pese a que el Banco Central (BCRA) mantuvo su habitual compra de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC) , las reservas brutas internacionales se hundieron en u$s236 millones este lunes 9 de marzo. En términos netos, las arcas de la autoridad monetaria siguen en terreno negativo.

Fuentes oficiales explicaron a Ámbito que la merma se explicó por " baja de cotizaciones por alrededor de u$s130 millones y pagos de deuda a organismos internacionales por algo más de u$s30 millones". Así, las reservas brutas terminaron la jornada en los u$s45.768 millones.

Vale remarcar que el oro al contado bajó un 1,5% durante la jornada a u$s5.091,62 la onza, ante las preocupaciones por la inflación en EEUU. El mercado ve que la incertidumbre sobre la guerra puede generar una aceleración persistente de los precios, lo cual puede obligar a la Fed a subir las tasas.

En ese marco, mientras el precio internacional del petróleo llegó a superar los u$s120, el dólar se fortaleció en el mundo . Aun así, también se espera que un conflicto prolongado mantenga la demanda de refugios seguros y proporcione un suelo para los precios del oro.

En términos netos, las reservas netas de Argentina culminaron en un negativo de -u$s1.724 millones.

El BCRA compró otros u$s50 millones y el dólar cerró estable

De todos modos, el BCRA sumó otros u$s50 millones del MLC y ya acumuló una compra neta de u$s3.053 millones en 2026. Al respecto, la semana pasada el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, destacó que durante este Gobierno la acumulación de reservas fue más alta que en gestiones previas, "sin boom de commodities ni acceso a los mercados internacionales".

Además, resaltó la "previsibilidad" que brinda el programa de compras que anunció el Central para 2026, en pos del objetivo de "reducir la vulnerabilidad externa".

En este contexto, el dólar oficial cerró este lunes estable, en los $1.416, tras haber comenzado la rueda en los $1.425. En paralelo, el blue subió y los financieros retrocedían.

El volumen operado en el MLC fue de casi u$s340 millones. Por ende, el BCRA se quedó con casi el 15% de ese volumen.