El dólar blue cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
El dólar blue encadenó su segunda suba al hilo, pero se ubicó por debajo del dólar oficial
El billete paralelo se consigue a $10 menos que en el Banco Nación, y la brecha con el mayorista es de 0,6%.
El tipo de cambio paralelo acumuló su segunda suba al hilo y cerró $10 pesos por debajo del billete en Banco Nación (BNA). A su vez, revirtió la brecha negativa con el dólar mayorista para ubicarse ahora a un 0,6%.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 9 de marzo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.416 para la venta.
Valor del CCL hoy, lunes 9 de marzo
El dólar CCL opera a $1.444,15 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 2%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 9 de marzo
El dólar MEP opera a $1.446,87 y la brecha con el dólar oficial es de 2,2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 9 de marzo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.865,5.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 9 de marzo
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.460, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 9 de marzo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s68.983,22, según Binance.
