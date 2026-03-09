SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

9 de marzo 2026 - 16:57

El dólar blue encadenó su segunda suba al hilo, pero se ubicó por debajo del dólar oficial

El billete paralelo se consigue a $10 menos que en el Banco Nación, y la brecha con el mayorista es de 0,6%.

El dólar blue continúa por encima de los $1.400.

El dólar blue cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

El tipo de cambio paralelo acumuló su segunda suba al hilo y cerró $10 pesos por debajo del billete en Banco Nación (BNA). A su vez, revirtió la brecha negativa con el dólar mayorista para ubicarse ahora a un 0,6%.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.416 para la venta.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 9 de marzo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.865,5.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 9 de marzo

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.460, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 9 de marzo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s68.983,22, según Binance.

