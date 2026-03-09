Contacto entre Donald Trump y Vladímir Putin: Irán y Ucrania en su primera llamada en más de dos meses

El Kremlin calificó el diálogo como “franco y constructivo”. El mandatario ruso pidió una salida política a la guerra contra Irán, mientras que Trump aseguró que el conflicto está “prácticamente terminado”.

Los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la guerra en Irán y el estado de las negociaciones sobre el conflicto en Ucrania , en un diálogo que el Kremlin describió como “franco y constructivo” y que marcó el primer contacto entre ambos líderes en más de dos meses .

Según indicó Yuri Ushakov , asesor diplomático del mandatario ruso, durante la charla Putin planteó la necesidad de alcanzar una salida política y diplomática al conflicto en Medio Oriente .

“ Putin pidió una rápida solución política y diplomática a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ”, declaró Ushakov al referirse al contenido del diálogo entre los dos mandatarios.

La conversación se produjo más de dos meses después del último contacto entre ambos presidentes , que había tenido lugar a finales de diciembre de 2025 y había girado en torno a la búsqueda de un alto el fuego y el final de la guerra en Ucrania .

La noticia del diálogo se conoció poco después de que Putin ofreciera este lunes su “indefectible apoyo” al nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí , quien asumió el cargo una semana después de que su padre fuera asesinado al inicio de la ofensiva israelí-estadounidense contra Irán .

“Me gustaría reafirmar nuestra solidaridad con nuestros amigos iraníes”, afirmó el mandatario ruso durante la mañana. En esa misma línea, subrayó que “Rusia fue y seguirá siendo un socio fiable” de la República Islámica.

Además, el jefe del Kremlin sostuvo que el nuevo líder iraní enfrentará un escenario complejo en medio del conflicto armado. “En un momento en que Irán afronta una agresión armada, su desempeño en tan elevada posición requerirá sin duda un gran coraje y dedicación”, señaló.

La conversación también trascendió después de que Trump afirmara que la guerra contra Irán estaba “prácticamente terminada”, una declaración que impulsó una recuperación en los mercados financieros estadounidenses tras las caídas iniciales.

Según el mandatario norteamericano, el desarrollo del conflicto avanzó mucho más rápido de lo previsto. “No tienen armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea”, señaló, según consignó CBS News.

El presidente estadounidense añadió que las capacidades militares iraníes quedaron seriamente debilitadas. “Sus misiles se han reducido a unos cuantos disparos dispersos. Sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluso su producción. No les queda nada. No queda nada en sentido militar”, sostuvo.

Tras esas declaraciones, Wall Street logró revertir las pérdidas de la jornada: el Dow Jones subió un 0,50%, el Nasdaq avanzó un 1,38% y el S&P 500 ganó un 0,83%, luego de haber iniciado el día con caídas superiores al 1%.